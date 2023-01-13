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嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害死人　73歲婦關進監牢

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲哈坦受不了噪音，擅自關閉希拉爾正在使用的氧氣機。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

德國73歲女病患哈坦（Hatun C.）住院期間，因受不了隔壁床79歲女病人使用氧氣機所發出的噪音，無法入睡，二度把對方的氧氣機關掉。儘管醫療團隊緊急進行搶救，但最終79歲婦女仍因缺氧死於併發症。哈坦去年遭到逮捕後入獄，她的兒子近期出面回應此事，強調母親並非有意害人。

綜合每日郵報、LADbible報導，哈坦前往家鄉土耳其度假時確診新冠，返回德國後被送入曼海姆迪亞科醫院（Diako Hospital）的新冠病房。當時隔壁床住著79歲婦女希拉爾（Hilal K.），她此前因心房顫動住院，但在院內染上新冠後，不得不被轉移至新冠病房，還必須使用氧氣機。

然而哈坦受不了氧氣機所發出的聲音，無法入睡，擅自關閉希拉爾正在使用的氧氣機，院方人員發現後，當下給予哈坦嚴厲警告。然而哈坦接著又一次關閉氧氣機，醫療人員緊急對希拉爾進行搶救，儘管一度救活她，但希拉爾仍因缺氧死於併發症。

這起事件發生在2022年11月底，哈坦因涉嫌過失殺人罪被判入獄。她的41歲兒子艾丁（Aydin C.）近期為母親辯護說，母親隔壁床的氧氣設備噪音太大，讓她無法好好休息，「她筋疲力盡，但她無意傷害（隔壁床女病患），那行為是出自絕望」。

艾丁認為，哈坦當時應該被轉移至另一間病房，或至少應該通知家屬，也許事情不會演變成現在這樣，且母親不會讀、也不會寫，只懂土耳其語，加上對機器一無所知，絕非有意做出這種事。不過艾丁也為哈坦的行為道歉，「她對所發生的一切深感後悔，並請求原諒」。然而死者48歲女兒無法接受，「那女人殺了我母親，我不可能原諒」。

目前調查仍在進行中，釐清事發經過以及哈坦可能犯下的罪行，一旦過失殺人罪名成立，將入獄數年。

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