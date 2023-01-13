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全美航班大停飛「原因找到了」　例行維護出包慘淪大當機

▲▼全美航班停飛造成混亂。（圖／路透）

▲全美航班停飛造成混亂。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國飛航公告系統（NOTAM）11日大當機，導致全境近9600個航班誤點、逾1300個航班取消，目前正逐步恢復正常運作，但誤點情況恐持續至13日。美國聯邦航空總署（FAA）一名高級官員透露，系統故障及國內所有航班停飛命令，似乎是例行系統維護出錯的結果。

這位官員12日向ABC News說明，一名工程師執行例行系統維護時，意外「把一個文件替換成另一個」，且未意識到錯誤，導致系統出現問題，最終釀成大當機。FAA工程師及IT團隊找出問題後，12日也努力避免系統再次掛掉。

▲▼全美航班停飛造成混亂。（圖／路透）

▲美國聯邦航空總署指出，例行系統維護出問題導致停飛。（圖／路透）

官員還指出，儘管飛航公告系統已經恢復正常運作，FAA仍維持高度員工配置，系統監控也維持緊急高度水準。隨著航班、飛行員及機場展開正常營運，同時彌補前一天的誤點及取消行程，飛航公告系統也持續維持在超高流量。

事實上，加拿大飛航公告系統11日也受到干擾。但官員表示，美加當局接洽之後，FAA不清楚加拿大系統發生什麼事，或者是否與美國航空混亂有關，但加拿大確實擁有更現代化的系統，備份並恢復正常運作的速度快得多，且與美國相比航空交通量較小，因此不需發布停飛命令。

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