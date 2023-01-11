騙1豬仔賺10萬！E奶女蛇頭聲請具保停押失敗　要在牢裡過年

▲女蛇頭張惟甄再續押2月。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

E奶女蛇頭張惟甄(41歲)涉嫌拐騙國人到柬埔寨淪為「豬仔」遭到凌虐，所幸檢警在出境前及時攔阻5受害人，張女自去年8月羈押禁見至今，日前向彰化地院聲請具保停押；法官認為，集團内尚有共犯未到案，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此裁定再押2月，要在看守所吃牢飯過年了。

張惟甄向法官供稱，對於騙國人到柬埔寨淪為「豬仔」，起訴書所載的犯罪事實、及準備程序都坦承認罪，已無湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯證人的疑慮，希望不要再延長羈押，可以交保等語。

但彰化地院表示，張惟甄涉犯意圖營利以詐術使人出中華民國領域外、參與犯罪組織等嫌疑重大，又將指示證人將相關對話紀錄刪除，與同案被告林佑穎及邱守毅所敘述犯罪情節及分工仍有歧異的地方。

▲張惟甄被逮。（圖／記者鄧木卿翻攝）

法官認為，依據張惟甄本人及共犯分工角色、涉案深淺、參與程度的釐清，再加上尚有其他共犯未到案，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。若命張惟甄具保、責付或限制住居均不足以確保審判或執行程序之順利進行，認有羈押之必要性，自2023年1月6日起延長羈押2月。

回顧案情，張女鎖定年輕人追求高薪、工作輕鬆的心態，在網路上招募到柬埔寨工作，謊稱工作用容是打字、查電腦及博奕，一切都合法，她每招募的1人，可拿10萬元佣金，1人僅收1萬至1萬6千元。

▲張惟甄還寫訊息要心存善念。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢方組成專案小組調查，該集團為跨國犯罪組織，區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工，而張惟甄等人負責「人事組」業務，採取正招、騙招等2種方式招募新人，其中「騙招」即係以刊登電腦打字快速賺錢等訊息作為詐術，使人受騙前往柬埔寨、泰國等地。

遭誘騙之被害人即由張惟甄等人集中管理至定點旅館住宿，等待辦理護照及簽證完畢，再載送被害人至桃園國際機場搭機出境，抵達柬埔寨當地後則由犯罪組織集團成員控制，要求被害人從事詐騙他人之工作，如若不從，則需由台灣家人繳交40萬元贖金或自行「騙招」1人後方可返台。張女等人每成功「騙招」1人出國，即可獲利新台幣10萬元，該犯罪組織集團自111年6月間至今，已誘騙4名被害人出國，另3名被害人則因檢警即時查獲而尚未出境。

▲張惟甄續押2月。（圖／記者鄧木卿翻攝）