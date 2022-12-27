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大陸疫情海嘯解封邊境！專家籲「春節政策」：返台國人做入境採檢

▲▼桃機入境採檢。（圖／記者陳煥丞攝）

▲中國大陸爆發疫情海嘯，專家呼籲台灣應針對返台國人恢復入境採檢。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸疫情大爆發，但當局卻在26日晚間宣布，2023年1月8日起將取消入境隔離政策，引發世界關注。日本也隨即宣布12/30起，針對陸客入境全面篩檢，反觀台灣目前還未做邊境調整政策。專家對此直言，接下來是農曆春節，應該要有因應大陸疫情海嘯的春節政策，針對從大陸返台的國人做入境採檢。

大陸國家衛健委26日深夜發布《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，優化中外人員往來管理，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。值得注意的是，大陸在疫情海嘯當下宣布相關政策，部分國家陸續開始調整針對對大陸旅客的核酸檢測要求。

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旅遊大國日本在今（27日）宣布，30日起全面強化針對大陸旅客的入境管制，所有從大陸入境的旅客以及7天內曾經到過大陸境內的旅客，在入境日本時，必須強制接受檢測。

對此，中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬受訪時表示，台灣近期本來就應該要快速調整邊境政策，一定要有應對措施，針對從大陸返台的國人，入境的時候先做快篩，可以比照現在的0+7，不用特別檢疫，如果是大陸親友過來，例如陸配，一樣要做篩檢，如果採檢陰性，還是可以0+7，但是一定要入境採檢，如果陽性回家就在家隔離5天。

黃高彬說，這次要做的邊境調整主要是因應大陸疫情海嘯的春節政策，因為目前台灣也還沒全面開放大陸人士來台，都有身份限制，所以可以針對返台國人或親友做入境採檢，不要用持陰性證明的方式，一定要入境的時候用自己的篩檢，措施要持續整個過年，年後就可以恢復現在的規定。

至於如果純粹是大陸人要進來，就要另外訂定規定，如果有開放旅遊，一樣要入境採檢陰性，至少要做3天檢疫比較安全，因為Omicron潛伏期差不多3.3天，進來第一天是陰性，加上3天檢疫，就是4天，如果發病一定抓得到。不過黃高彬也直言，大陸現在疫情嚴峻，至少要3月中以後，台灣才可以去考慮不用針對大陸人士做入境限制。

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