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新北這所國中學生「摸鳥」！學生超愛：I am so excited

▲▼ 三重碧華國中邀請講師到校分享猛禽講師來校講座。（圖／碧華國中提供）

▲三重碧華國中同學與老鷹互動。（圖／碧華國中提供）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區碧華國中日前辦理「猛禽生態雙語巡迴講座」，將學校特色生態教育課程跨域結合英語，400多位師生親眼見到老鷹在體育館中展翅飛翔。學生李宸廷和王聖凱更是上台摸老鷹，和老鷹一起互動，他們感到又新奇又振奮，驚呼「I am so excited」。　

碧華國中校長林建成表示，「猛禽生態雙語巡迴講座」是碧華國中推動生命教育的系列活動之一，活動體驗的內容，包括：1.手臂架鷹：藉由撫摸鷹的頭頂、前胸及幫牠梳理羽毛，培養架鷹人與動物互相尊重及信賴感。2.AB點對飛：讓老鷹實際對飛、降落，可更了解老鷹飛行的過程。

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▲▼ 三重碧華國中邀請講師到校分享猛禽講師來校講座。（圖／碧華國中提供）

活動為雙語講座，講師時常以英語穿插進行說明，學生也同時學習到許多與老鷹相關的英語專用術語，感謝新北市大三重家長會長協進會引薦本活動，讓我們學生能更加了解生命的可貴。

校長林建成說，推動生命教育是我們這一代重要的使命，愛惜生命，關懷弱勢，是培養學生優良品格的重要情操之一。能夠珍惜生命的人，一定能夠同理及尊重他人。

講師李婉菁則表示，老鷹與人類其實有著千年以上的合作情誼。人類與老鷹都位處食物鏈頂端，以前當時人類遇到沒辦法翻越的地形，就會依靠老鷹以俯衝的速度搶先制服獵物。老鷹除了是有地盤性的猛禽，不會跑到別人的地盤狩獵外；很多人不知道老鷹其實是母系社會，女性為大，堅守一夫一妻制且非常忠貞，在牠們身上可以看到兩性尊重的精神。

碧華國中補充，自2021年遷校後，堅持落實的理念，從校貓阿肥擔任副校長，讓師生有機會關懷照顧流浪貓，到教師節贈送老師們由學生自製的「碧莊養生茶」之外，另於年度內辦理多場推動生命教育的系列活動，和華山文教基金會合辦關懷獨居老人「愛老人，愛團圓」捐年菜活動等，讓學生珍惜生命，愛護我們生存的環境。

▲▼ 三重碧華國中邀請講師到校分享猛禽講師來校講座。（圖／碧華國中提供）

▲三重碧華國中邀請講師到校分享猛禽講師來校講座。（圖／碧華國中提供）

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