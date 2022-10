男歌手嗨唱一半喊卡　轉身下台「突倒地猝死」！全場驚嚇影片曝

▲ 海地男歌手台上表演一半中斷下台,倒地死亡。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

海地著名男歌手米卡本(Mikaben)15日在法國巴黎表演中突然中斷演出,走下台時當場倒地死亡,享年41歲。突如其來的死訊令他懷孕的妻子心碎,全球各地粉絲紛紛表示哀悼。

Another major artist collapses and dies on stage in France of a heart attack.



Michael “Mikaben” Benjamin. Haitian recording artist was 41#SuddenAdultDeathSyndrome pic.twitter.com/oNEditBT8l