離譜職場霸凌！她進銀行上班被要求「洗衣煮飯」　翹聚餐會被開除

▲A某擔任銀行櫃台出納員，卻被要求做飯、幫男員工洗毛巾。（示意圖／CFP）



記者羅翊宬／編譯

南韓最近傳出一起嚴重的職場霸凌案！一名2020年8月進入新村金庫銀行任職窗口櫃台人員的女員工A某爆料，她進到公司就被要求要替全體員工做飯、甚至還得幫男性員工洗用過的毛巾，理由是男性不能做家事；且新冠疫情高峰時，還多次被上司要求出席公司聚餐，若不出席恐會被威脅裁員。

根據韓媒《朝鮮日報》，A某於1日上午接受電台CBS時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》爆料這段離譜的經驗，她表示從進到公司辦理工作交接時就「覺得怪怪的」，因為和她交接的人員竟然是50多歲的女員工，且還被特別交代要幾點以前做飯、米量和水量需要多少等，「偶爾真的覺得太忙的時候，才會有男員工來幫忙。」

A某的就職地點為新村金庫銀行位於全羅北道南原市的東南原分行，這間分行只有男廁才會放擦手巾，因此A某也被要求必須清洗男廁裡的洗手巾，當他覺得困惑、想向上級詢問時，對方竟然回答，「不然妳回家問妳媽，難道會有人敢使喚男員工，請你們清洗你們自己使用的洗手巾嗎？」

▲A某入職交接時被要求須為全體員工煮飯。（圖／翻攝自CBS YouTube）

A某爆料，自從她針對上述問題向上司提起質疑後，便彷彿遭到全體員工霸凌，這些「極不合理」的奇怪業務工作量也積得愈來愈多，最後因源自於內心的恐懼，她只好默默完成上司交待的工作，如清洗男廁裡所有的洗手巾等。

A某甚至還爆料，從新冠疫情在南韓國內爆發後，明明政府早已清楚規範室內私人聚會不得超過5人、當時社會氛圍也明顯不鼓勵「公司聚餐」的舊習，但銀行理事長卻還是多次強制要求全體員工出席聚餐，若有員工表示不想參加，則會打電話連環叩直到對方同意參加為止，最終仍不願出席的員工，則會被銀行分店長底下的上級主管教訓。

A某向銀行分店長表示沒有出席聚餐的意願，豈料分店長竟以人事評鑑要脅，「如果公司聚餐妳每次都不來，理事長很可能用其他理由把妳解雇。聚餐也是職場生活的一部份，若妳無法配合，那就乾脆辭職回家！」

A某8月首次對外爆料這起職場霸凌後，開始放有薪假，南韓雇用勞動部已於8月26日編成一支小組，針對這起案件進行特別督導。

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