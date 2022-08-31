梅花估今生成！藤原效應被軒嵐諾吃掉　晚起變天1情況發警報

▲強颱軒嵐諾來勢洶洶。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

軒嵐諾將「吃掉」準梅花！中央氣象局預報員張承傳表示，今天（31日）晚間到周六，受到強烈颱風軒嵐諾外圍環流影響；熱帶性低氣壓今有機會發展成今年12號颱風「梅花」，兩者有藤原效應，但它很快會併入軒嵐諾環流中。他提到，若以目前預報路徑不會發警報，但若未來軒嵐諾路徑稍微往西偏，有機會碰到海上警戒區，還要再觀察。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天清晨西半部沿海有局部短暫陣雨，午後西半部和東半部山區有雷陣雨，以中南部降雨較明顯，雲林以南山區有較大雨勢。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，今晚到周六受到軒嵐諾外圍環流影響，北部、東北部有陣雨，基隆北海岸和北部山區有局部大雨或豪雨，周五、周六北部高溫下降到28-30度；中南部和花東周四仍是午後雷陣雨天氣，周五、周六也轉為整天有局部短暫陣雨，中南部高溫稍降至32-33度；周日颱風慢慢遠離，各地降雨逐漸趨緩。

張承傳表示，軒嵐諾今開始慢慢往西南、甚至有點南南西方向，走到琉球南方海面，周四至周六在琉球南方海面緩慢移動，周五、周六最靠近台灣；若以目前路徑不會發海上警報，但因滿接近海上警戒區，未來路徑若稍微往西偏，有機會碰到警戒區，警報機率還是有，還要再觀察。

氣象局觀測，琉球東南方海面還有一個熱帶低壓發展中。張承傳指出，它今有機會成颱，和軒嵐諾有藤原互繞效應，但不明顯，之後會很快併入軒嵐諾環流中。

▼軒嵐諾和位於它南方的熱帶低壓有藤原效應。（圖／翻攝RAMMB）



▼最新軒嵐諾路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



▼嚴防軒嵐諾風雨。（圖／氣象局）