俄軍事專家喊話「助中國控制台灣」　憂台製無人機助攻烏克蘭

▲ 俄國軍事專家呼籲幫助中國控制台灣。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯2月底入侵烏克蘭,各國紛紛向烏國提供軍援,台灣無人機廠商橙森國際就爆出將Revolver 860無人機透過波蘭轉手烏國。俄國軍事專家對此指出,台製無人機提升烏軍戰力,指控台灣助長烏克蘭的恐怖行動,更呼籲「幫助中國控制台灣」。

BBC記者斯卡(Francis Scarr)26日在推特分享俄國軍事專家科羅琴科(Igor Korotchenko)登上官媒受訪的畫面,並發文指出,「科羅琴科通常都很虛張聲勢,但他今天聽起來是真的對台灣將向烏克蘭提供800架無人機的報導很是憂心。」

Russian "military expert" Igor Korotchenko is usually all bravado, but today he sounded genuinely concerned at reports that Taiwan is handing over 800 drones to Ukraine



He says that 's capability to carry out acts of sabotage is set to "increase by an order of magnitude" pic.twitter.com/sW5RHKtdeb