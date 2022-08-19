嘉義市工廠疑飄塑膠異味　環保局：降雨導致木料潮濕燃燒不完全

▲▼ 有關嘉義縣環保局反映嘉義市後湖工業集中區某工廠排放塑膠異味案，嘉義市政府環境保護局查處說明 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府環保局日前接獲嘉義縣環境保護局通報，指出該縣民雄鄉頭橋、福樂、埤角等地區飄散塑膠異味源自嘉義市後湖某工廠，嘉義市環保局稽查人員會同嘉義縣環保局人員於該陳情所指工廠可見煙道排放白煙情形，經查係該工廠燃屑(木屑)鍋爐因近日降雨導致木料潮濕，燃燒不完全所致，現場可聞些許木料燃燒味，縣市雙方環保局稽查人員皆未聞有陳情所述之塑膠異味情形。

後續嘉義市環保局稽查人員於該廠周界保成路、保忠一街、保義路等主要路段進行查找，皆未聞有所述塑膠異味情形。再往縣市交界忠孝北街及民雄工業區成功三街等縣市交界處進行巡查，該局於嘉義縣民雄工業區成功三街聞有濃厚且刺鼻似塑膠混合天然氣異味情形，故再電洽嘉義縣環保局稽查人員會同，並於該工業區中正路聞有濃厚塑膠異味情形(類似矽利康味道)。於8月16日凌晨0時27分嘉義縣環保局稽查人員抵達，會同前往頭橋工業區，於該處聞有類似於成功三街所聞塑膠異味情形，相關異味皆與所指本市工廠排放之木材燃燒味不同，疑似該縣鄰近工廠製程所排放。

嘉義市政府環境保護局表示，近日常接獲轄內忠孝北街民眾陳情夜間聞有不明塑膠、強力膠、化學異味等情形，因該處位於嘉義縣、市交界處，經查找上風處異味源頭疑似來自嘉義縣民雄工業區，並多次向該縣環保局反映查處。

嘉義市環保局表示有關縣、市交界異味問題，後續除加強不定期巡查外，亦將透過縣市合作與嘉義縣環保局加強該區域之聯合稽查，並再次呼籲業者勿心存僥倖，以身試法，如經查獲公私場所違反空氣污染防制法相關規定，將依法裁處。請市民朋友發現相關異味或工廠污染情形時立即通報該局24小時陳情專線(05-2251775)，該局將即派員前往查處。