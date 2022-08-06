立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光　尤其今天：不可安排大事

▲今年是晚立秋，柯柏成表示，天氣還會熱一陣子。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

今年父親節遇上平日，不少人選擇周末提前慶祝，恰好明（7日）是「立秋」，民俗專家柯柏成提醒，明晚20時28分57秒交節氣，而每個交節氣當天，伴侶行房恐造成運勢不佳。至於想開運、招桃花，柯柏成分享，立秋早上在臥室的正北方放一杯蜂蜜檸檬水，就能獲得護法神庇佑。

柯柏成在臉書提到，諺語「早立秋冷颼颼，晚立秋熱死牛」，指的是立秋時間如果在上午，就是早立秋，

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那接下來天氣就會慢慢涼爽起來；立秋時間在下午的話就是晚立秋，天氣就還要熱上一陣子，而今年的立秋交節氣在晚上20時28分57秒，所以天氣還要熱很久。

接著切入重點，柯柏成透露，秋天是收穫的季節，地球繞日來到一個節分點上，立秋節氣的特殊性，會以增進桃花姻緣及健康運勢為主，因此立秋的早上，可以在「臥室的正北方放置一杯蜂蜜檸檬水」，這杯蜂蜜檸檬水不要加蓋，放置一天的原意是希望吸引主管人緣桃花的護法神庇佑，到隔天起床後就喝掉，單身未婚者可以增進桃花姻緣，已婚者增加夫妻關係甜蜜度。

▲柯柏成，立秋行房恐造成運勢不佳。（圖／記者劉維榛攝）



如果想增進健康運的，柯柏成表示，立秋早上出門前，可在家門內，大門處的任一牆壁上，用紅包袋袋面上寫『今日立秋，百病皆休』字樣，隨後貼在牆上，隔日再取下拿到廚房水槽處化掉即可。

值得注意的是，柯柏成提醒，每個交節氣當天，天地磁場因交接而紊亂，也就是說立秋行房的話，「不僅對彼此的身體影響比較大，而且對男女雙方的運勢都帶來不好，需要避免。」

最後，柯柏成也指出，四立前一日叫「四絕日」，因此立秋的前一日（今天8月6日) 在黃曆上一定是寫著『日值四絕，大事勿用』的字樣，是一般擇日忌用的日子，「如果有婚事、遠行訂盟之類的事情，這一天盡量避開」，千萬不可安排人生重要大事。

►本文由柯柏成授權提供！