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懶女孩救星「美耶APP」　24HR美甲美睫一鍵預約將美送到家

▲▼美耶APP24HR美甲美睫一鍵預約將美送到家。（圖／業者提供）

▲美耶APP是全台首創一站式美甲、美睫24HR到府服務APP。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

即使懶也能美出新高度！橫掃女孩界新星－美耶APP，為全台首創一站式美甲、美睫24HR到府服務APP，拯救世上所有忙(懶)碌(惰)女孩們的預約困擾，直接將美容服務送到家，美耶APP即日起試營運，推出包含服務費美耶買單、首儲加碼千元儲值金及邀請好友最高再賺400優惠折抵等多重期間限定好康，即刻下載美耶APP，懶得出門窩在家也能變美美！

▲▼美耶APP24HR美甲美睫一鍵預約將美送到家。（圖／業者提供）

想變美時間老是喬不攏？預約難題通通交給美耶

想好好打理自己，卻老是被手邊無限繁殖的事務纏身而撥不出時間嗎？好不容易排出了空檔想約做光療、接個睫毛，和店家來來回回無數次卻怎麼都喬不攏時間而超想哭嗎？這些痛，美耶都懂！從今天起，這些困擾妳的問題通通可以拋到外太空，交給美耶輕鬆搞定預約問題。

▲▼美耶APP24HR美甲美睫一鍵預約將美送到家。（圖／業者提供）

美耶致力為女孩們打造更安心舒適的美業生活環境，並立志成為女孩們全年無休、隨Call隨到的線上美容管家。美耶APP除了光療、美睫外，未來也將陸續擴增急速美甲、霧眉、美容美髮以及美體等多項服務，並預計於明年設立美耶官方線上商城、規劃與各大美妝品牌合作串聯體驗線下服務。

從今以後，再也不用因為忙碌而放棄變美的機會！只要待在家動動手指，就能一鍵搞定關於美的一切大小事，懶得出門也沒關係～現在窩在家也可以輕鬆變美啦！無論是姊妹臨時揪的小週末聚會、還是和男友的Friday Night浪漫約會、又或是忙碌一打三無法脫身的媽咪，就算平時沒有時間好好打理自己，只要有了美耶，在這些重要時刻也能完美登場！

▲▼美耶APP24HR美甲美睫一鍵預約將美送到家。（圖／業者提供）

歡慶美耶服務開跑 試營運期間限定好康報妳知！

服務費美耶買單：即日起不限下單次數，享不限公里數免服務費優惠！
首儲金大方送：於8/31前不限金額首儲，即送$1000儲值金！
美耶好友募集中：透過APP完成好友邀請，使用該連結完成下載並註冊，邀請者即可獲得＄200優惠折抵券，最高可獲得＄400優惠折抵券。
（詳細活動資訊請見APP內動態牆活動文章）

▲▼美耶APP24HR美甲美睫一鍵預約將美送到家。（圖／業者提供）

美耶官網：http://mei-ya.com.tw
蘋果APP STORE載點：https://apple.co/3nJwmjY
安卓APP載點：https://bit.ly/3InwC1q
YT頻道：https://www.youtube.com/c/meiyaofficial/

▲▼美耶APP24HR美甲美睫一鍵預約將美送到家。（圖／業者提供）

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