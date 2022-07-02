「長達20cm」巨型非洲蝸牛再現！佛州急下達檢疫令　恐導致腦膜炎

▲ 巨型非洲蝸牛再次出現在佛羅里達州。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州農業暨消費者服務部6月23日宣布，在坦帕以北約61公里的帕斯科郡新里奇港（New Port Richey）地區發現一種巨型非洲蝸牛。這種蝸牛可以長到近20公分長，且可攜帶會導致腦膜炎的寄生蟲，甚至能夠啃食裝修材料，使得當局發布病蟲害警報，並對特定區域下達檢疫令。

綜合美媒報導，佛州過去曾二度宣布根除這種外來種蝸牛，未料一名園丁6月又在新里奇港發現，也是這種蝸牛首度在南佛州以外地區現蹤。為避免蝸牛擴散，當地官員對帕斯科郡部分地區發佈檢疫令，實施隔離，任何植物、庭院垃圾、堆肥或建材都不得在未經允許的情況下運出。

這種蝸牛正式名稱為Lissachatina fulica，可以長到近20公分長、近13公分寬，且會大量繁殖，一生可產成千上萬卵，1969年首次在佛州被發現，1975年根除，2011年又在邁阿密-戴德郡（Miami-Dade）出現，2021年當局宣布根除。

佛州農業暨消費者服務部聲明指出，「巨型非洲蝸牛是世界上最具破壞力的蝸牛之一，能吃至少500種不同類型的植物，已在熱帶及亞熱帶環境帶來廣泛破壞，可能對佛州農業及自然造成毀滅性影響。」

除以植物為食之外，巨型非洲蝸牛還會啃食常作為裝修材料的灰泥，以獲取鈣質，對基礎設施構成威脅，且可攜帶廣東住血線蟲（rat lungworm），可能導致人類罹患腦膜炎。官員因此警告民眾，切勿在未戴手套的狀況下徒手處理蝸牛。

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