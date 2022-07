姐弟戀釀2屍3命悲劇！他槍斃懷孕女友　再把2歲兒拋下橋　

▲懷孕的凱蓮與2歲兒子遭莫菲殺害。(圖/翻攝自推特)

記者王佩翊/編譯

美國路易斯安那州一名20歲男子只因與24歲女友發生爭執,竟然憤而持槍打死對方,而當時女友身上甚至還懷著胎兒。他棄屍女友後,甚至還將女友2歲的兒子活生生地丟下橋,導致孩子失溫死亡。他在犯案1週後向警方自首,如今被控2項一級謀殺罪與1項一級墮胎罪。

根據《鏡報》報導,24歲的死者凱蓮(Kaylen Johnson)3月帶著2歲的兒子開車去接20歲的男友莫菲(Brynnen Murphy)。然而在路途上兩人卻突然發生口角,凱蓮隨即將車子停在路邊,怎知這時莫菲竟突然掏槍朝凱蓮連開多槍。

A grand jury has indicted a man accused of killing his pregnant girlfriend and then throwing her 2-year-old over the side of a bridge, leaving the toddler to die.https://t.co/206QnA4nvg