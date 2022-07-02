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姐弟戀釀2屍3命悲劇！他槍斃懷孕女友　再把2歲兒拋下橋　

▲▼姊弟戀釀2屍3命悲劇！他槍斃懷孕女友後　再把2歲兒拋下橋　。（圖／翻攝自推特）

▲懷孕的凱蓮與2歲兒子遭莫菲殺害。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

美國路易斯安那州一名20歲男子只因與24歲女友發生爭執，竟然憤而持槍打死對方，而當時女友身上甚至還懷著胎兒。他棄屍女友後，甚至還將女友2歲的兒子活生生地丟下橋，導致孩子失溫死亡。他在犯案1週後向警方自首，如今被控2項一級謀殺罪與1項一級墮胎罪。

根據《鏡報》報導，24歲的死者凱蓮（Kaylen Johnson）3月帶著2歲的兒子開車去接20歲的男友莫菲（Brynnen Murphy）。然而在路途上兩人卻突然發生口角，凱蓮隨即將車子停在路邊，怎知這時莫菲竟突然掏槍朝凱蓮連開多槍。

中彈的凱蓮當場死亡，莫菲則將她的屍體放進一個黑色的袋子裡，並將袋子遺棄在水溝內，隨後他開始「著手處理」凱蓮2歲的兒子。莫菲把男童直接丟下橋致死，根據初步的屍檢報告，男童的死因為失溫致死。根據莫菲的供詞，在他開車離開現場時，的確還有聽到男童的哭聲。

凱蓮的家人3月5日向警方通報2人失蹤，而莫菲直到1週後才主動向警方自首，坦承犯案，並帶著警方找到2人的屍體。凱蓮的屍體最後是在一個偏遠處被發現，身上則有多處中彈傷痕。不久之後，警方也根據莫菲提供的線索，在橋下找到男童屍體。

莫菲目前被依2項一級謀殺罪與1項一級墮胎罪起訴，而他已經被拘留，正在等待判決。

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