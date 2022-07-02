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搭台灣好行集點！60條路線環島串遊　萬元現金月月抽

▲▼搭台灣好行環島串遊集點，萬元現金月月抽。（圖／觀光局提供）

▲搭台灣好行環島串遊集點，萬元現金月月抽。（圖／觀光局提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光局為鼓勵民眾搭乘「台灣好行」，邀集全台20個縣市政府、13個國家風景區管理處及33家客運業者參與，啟動「台灣好行環島串遊集點趣」，即日起至11月30日止，民眾搭「台灣好行」並掃描車內QRCODE，就可參加集點活動，萬元現金獎月月抽，全部獎項總價值逾30萬元。

「台灣好行」景點接駁公車服務邁入第12年，全台已有超過60條路線，觀光局今年推出「台灣好行環島串遊集點趣」虛實整合活動，結合線下出遊、線上集點抽獎的方式進行，只要民眾加入「台灣好行環島串遊集點趣」LINE活動官方帳號，7月1日到11月30日期間搭乘「台灣好行」，皆可在車上掃描路線專屬QR code進行集點，每累計3點即可獲得1次抽獎機會。

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▲▼搭台灣好行環島串遊集點，萬元現金月月抽。（圖／觀光局提供）

▲搭台灣好行環島串遊集點，萬元現金月月抽。（圖／觀光局提供）

觀光局提醒，台灣好行路線分為「經典路線」與「推薦路線」，如搭乘1條「經典路線」加上1條「推薦路線」還可額外加碼1點，可更快取得1次抽獎資格;每月再額外推出「隱藏版QR code」，也能加速累點。

觀光局表示，國旅振興補助即將於7月15日上路，搭配「台灣好行」出遊，是CP值最高的最佳選擇。民眾如於平日週日至週四住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿、環保標章及溫泉標章旅宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。

觀光遊樂業方面，觀光局表示，國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

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