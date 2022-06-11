　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

千金難買好鄰居！女半夜狂放佛經23年　住戶怒聯署法官判她要搬走

▲▼ 公寓,民宅,住宅。（圖／pakutaso）

▲吳姓女子被其所居住的同棟住戶控訴，23年來常在半夜製造大量噪音，影響住戶安寧，還會在鄰居門口潑灑不明液體，怒聯署要求吳女搬離。（圖／示意圖，與本案無關／pakutaso）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名吳姓女子被其所住社區大樓的住戶指控，23年來不斷在露台敲打物品吼叫，聲音大到每一棟住戶均可以聽見，或是大聲播放佛經製造大量噪音，嚴重影響其他住戶安寧，更常常會將垃圾由自家露台丟棄至社區中庭，或是在其他住戶門口潑灑不明液體，讓他們忍無可忍，怒設置「惡鄰條款」聯署書，要求吳女搬離。新竹地院審理後，判吳女須搬離該棟社區大樓。

判決書指出，吳姓女子居住在新竹某集合式住宅大樓，不過卻被其他住戶指控，自1999年以來，吳女便會在自家露台敲打物品，或開窗吼叫，讓每一戶都能聽到吳女的敲打聲和吼叫聲。

又或是多次以鐵罐、鍋盆等任何可以敲響的物體發出聲音，不然就是撞擊大門、電梯門、牆壁消防設備，更多次大聲播放佛經，不斷製造大量噪音，嚴重影響住戶安寧。

但吳女的誇張行為還不僅僅如此，吳女還被控常會從自家露台丟棄垃圾至社區中庭，也曾在其他住戶門口惡意潑灑不明液體，或是無故按壓社區內的火災警報器，是鄰居眼中的頭痛人物。

而該棟住宅的管委會也在去年1月對吳女寄發存證信函，試圖警告吳女，要求吳女改善行為，不過吳女仍不為所動，讓管委會終於忍無可忍，相隔2月後決議設置「惡鄰條款」聯署書，以全戶95戶，同意78戶，未表示意見16戶的高票，壓倒性通過，並對吳女提告，要求法院判准吳女強制搬離。

不過吳女出庭時卻向法官辯稱，她不是加害人，她才是受害者，她會有種種脫序行為的主因，是樓上鄰居常常會在家中拖行椅子，或是以鐵鎚敲打牆壁地板，製造大量噪音，她因苦無證據，才會以其人之道反制；而播放佛經等行為指是為了讓自己冷靜下來等語。

此外，吳女還表示，她除了受到樓上鄰居的噪音攻擊外，還常常被潑灑穢物、20多年來多次被人跟蹤追打，自家大門還被打凹、鑰匙孔被封住，還曾被人毆打，因此有腦震盪，手指無法伸直等情形，但管委會卻從未插手，主張自己的種種行為只是因被鄰居挑釁的本能反應。

新竹地院審理後，勘查相關證據後發現，吳女曾因製造大量噪音仍被依社維法裁罰4500元在案，而住戶更有表示因吳女的行為常須戴耳塞、吃安眠藥才能入睡等情形，社區管委會怒對吳女張貼公告語寄發存證信函後，吳女卻仍未節制其行為，繼續大吼大叫，認為吳女的行為確實違反社區住戶規約與公寓大廈管理條例，長期嚴重影響住戶安寧，且情節重大，判吳女須搬離該棟建築物。全案仍可上訴。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
搶當社區主委！　新北女「貼鬼圖嚇人公告貼屋頂」
泰國娜美突身亡「吃這2種食物」丟命！　倒地狂抽搐
8歲童患MIS-C合併闌尾炎！「紅眼睛」狂喊肚子痛　確診4週
快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！
大谷翔平使用「PitchCom」聽暗號　手套遮耳動作引熱議
美中防長會談「台灣問題」爆衝突！　北京直嗆：解放軍不惜一戰
快訊／石斑突被禁　陳吉仲批中國違反國際慣例、不排除申訴WTO

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逼教授現身！遠東科大祭簽到退　老師怒轟：把我們當作業員！

搶當主委出怪招「貼鬼圖嚇人公告貼屋頂」　女住戶恐被罰最高9萬

撂20人砸3養生館畫面曝　主嫌落網犯案原因是「不爽角頭欺負人」

阿北騎車搖晃遭攔停酒測　「只喝半杯高粱不是犯罪殺人」怨警刁難

機靈婦遭詐騙可領防疫保險金　領80萬拍照換成廢紙...2車手裁了

千金難買好鄰居！女半夜狂放佛經23年　住戶怒聯署法官判她要搬走

冷血殺害馬國女大生棄屍山區判死刑　兇嫌梁育誌再押2個月

金門大賽開跑！糊塗選手「開賽車到會場」　愛車遭查扣恐被罰萬元

快訊／女友勸就醫他不依　男揮刀2人受傷...送醫才知確診

婦陳屍鯉魚潭水庫50米溢洪道底　消防人員黑夜冒雨垂降運屍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

超想哭！網紅愛美動刀失敗4次　飛韓國削骨「痛到懷疑人生」

逼教授現身！遠東科大祭簽到退　老師怒轟：把我們當作業員！

搶當主委出怪招「貼鬼圖嚇人公告貼屋頂」　女住戶恐被罰最高9萬

撂20人砸3養生館畫面曝　主嫌落網犯案原因是「不爽角頭欺負人」

阿北騎車搖晃遭攔停酒測　「只喝半杯高粱不是犯罪殺人」怨警刁難

機靈婦遭詐騙可領防疫保險金　領80萬拍照換成廢紙...2車手裁了

千金難買好鄰居！女半夜狂放佛經23年　住戶怒聯署法官判她要搬走

冷血殺害馬國女大生棄屍山區判死刑　兇嫌梁育誌再押2個月

金門大賽開跑！糊塗選手「開賽車到會場」　愛車遭查扣恐被罰萬元

快訊／女友勸就醫他不依　男揮刀2人受傷...送醫才知確診

婦陳屍鯉魚潭水庫50米溢洪道底　消防人員黑夜冒雨垂降運屍

菜攤驚見「毛毛打工仔」乖乖賣西瓜！　持家模樣萌暈網：一定買爆

蔡英文稱「基隆是疫情後新生活起點」惹民怨　侯友宜：總統要加把勁

6架駐美F-16返台升級　國軍4飛官隨隊飛抵花蓮基地

賴香伶請益之旅拜訪鄭寶清　盼民進黨用民主機制產生候選人

BKPP爆紅登日本音樂節...樂團成員發言侮辱LGBT網震怒！他台上淚崩

69歲嬤陳屍飄惡臭「身分竟是大咖影后」！30歲身家破億　他揭超狂身世

逼教授現身！遠東科大祭簽到退　老師怒轟：把我們當作業員！

大龜的報恩！雨夜救了牠一命　她突然想買彩券「中2萬元」驚呆

搶當主委出怪招「貼鬼圖嚇人公告貼屋頂」　女住戶恐被罰最高9萬

「九二共識精神是求同存異」　朱立倫：國民黨不接受台獨、一國兩制

淡江D級女模手機被偷了！「裡面很多訊息」　心急肉搜平頭男

社會熱門新聞

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

即／同居情侶起口角受傷　送醫驚見男確診

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

高鐵站前2屍4命　嫌「已逃回泰國」

夫妻2屍4命　嫌冷靜逃亡身影曝

即／顏正國直播怒轟：不要臉　合夥人提告了

高鐵站前「2屍4命」女懷龍鳳胎　夫妻陳屍後車廂

移工仲介利潤爆「2屍4命」命案　無良兇嫌心虛3度回頭看

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉

桃園2屍4命　孕婦生前最後畫面曝

妻下海養夫　30年後突收1通知怒離婚

小女警驚天一撞調解最終局！100萬買下賓士

桃園高鐵雙屍案　夫妻頭部遭鈍擊

更多熱門

相關新聞

噁男疫期天天門口吐痰　鄰女崩潰求償

噁男疫期天天門口吐痰　鄰女崩潰求償

高雄郭姓男子與鄰居李女長期不睦，竟在疫情嚴峻期間天天到李女家門口吐痰，時間長達半年，就連衛生局多次勸導並開罰，郭男依然天天報到吐痰，導致李女因此大為困擾而失眠、罹患憂鬱症，連親友都不敢來訪了，她向法院提告求償5萬元撫慰金，橋頭地院簡易庭認為郭男惡性重大，求償5萬元應屬合理判准。

建商闖進租屋處還嗆「要告就告」　他提責任歸屬：不要告錯人

建商闖進租屋處還嗆「要告就告」　他提責任歸屬：不要告錯人

婦困電梯20mins「嚇到瓣膜鬆脫」！管委會慘了

婦困電梯20mins「嚇到瓣膜鬆脫」！管委會慘了

危險公寓限期設管委會　定義未明！這種社區影響最大

危險公寓限期設管委會　定義未明！這種社區影響最大

社區公告「1錯誤」氣炸罵保全　結果臉腫慘

社區公告「1錯誤」氣炸罵保全　結果臉腫慘

關鍵字：

惡鄰社區大樓管委會

讀者迴響

熱門新聞

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！

前公司反擊波特王不實指控！　　

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

即／同居情侶起口角受傷　送醫驚見男確診

琳妲爆孫生猛料　許藍方秒認同

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面