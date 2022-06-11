千金難買好鄰居！女半夜狂放佛經23年　住戶怒聯署法官判她要搬走

▲吳姓女子被其所居住的同棟住戶控訴，23年來常在半夜製造大量噪音，影響住戶安寧，還會在鄰居門口潑灑不明液體，怒聯署要求吳女搬離。（圖／示意圖，與本案無關／pakutaso）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名吳姓女子被其所住社區大樓的住戶指控，23年來不斷在露台敲打物品吼叫，聲音大到每一棟住戶均可以聽見，或是大聲播放佛經製造大量噪音，嚴重影響其他住戶安寧，更常常會將垃圾由自家露台丟棄至社區中庭，或是在其他住戶門口潑灑不明液體，讓他們忍無可忍，怒設置「惡鄰條款」聯署書，要求吳女搬離。新竹地院審理後，判吳女須搬離該棟社區大樓。

判決書指出，吳姓女子居住在新竹某集合式住宅大樓，不過卻被其他住戶指控，自1999年以來，吳女便會在自家露台敲打物品，或開窗吼叫，讓每一戶都能聽到吳女的敲打聲和吼叫聲。

又或是多次以鐵罐、鍋盆等任何可以敲響的物體發出聲音，不然就是撞擊大門、電梯門、牆壁消防設備，更多次大聲播放佛經，不斷製造大量噪音，嚴重影響住戶安寧。

但吳女的誇張行為還不僅僅如此，吳女還被控常會從自家露台丟棄垃圾至社區中庭，也曾在其他住戶門口惡意潑灑不明液體，或是無故按壓社區內的火災警報器，是鄰居眼中的頭痛人物。

而該棟住宅的管委會也在去年1月對吳女寄發存證信函，試圖警告吳女，要求吳女改善行為，不過吳女仍不為所動，讓管委會終於忍無可忍，相隔2月後決議設置「惡鄰條款」聯署書，以全戶95戶，同意78戶，未表示意見16戶的高票，壓倒性通過，並對吳女提告，要求法院判准吳女強制搬離。

不過吳女出庭時卻向法官辯稱，她不是加害人，她才是受害者，她會有種種脫序行為的主因，是樓上鄰居常常會在家中拖行椅子，或是以鐵鎚敲打牆壁地板，製造大量噪音，她因苦無證據，才會以其人之道反制；而播放佛經等行為指是為了讓自己冷靜下來等語。

此外，吳女還表示，她除了受到樓上鄰居的噪音攻擊外，還常常被潑灑穢物、20多年來多次被人跟蹤追打，自家大門還被打凹、鑰匙孔被封住，還曾被人毆打，因此有腦震盪，手指無法伸直等情形，但管委會卻從未插手，主張自己的種種行為只是因被鄰居挑釁的本能反應。

新竹地院審理後，勘查相關證據後發現，吳女曾因製造大量噪音仍被依社維法裁罰4500元在案，而住戶更有表示因吳女的行為常須戴耳塞、吃安眠藥才能入睡等情形，社區管委會怒對吳女張貼公告語寄發存證信函後，吳女卻仍未節制其行為，繼續大吼大叫，認為吳女的行為確實違反社區住戶規約與公寓大廈管理條例，長期嚴重影響住戶安寧，且情節重大，判吳女須搬離該棟建築物。全案仍可上訴。