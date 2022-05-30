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日農田驚見數顆「異形蛋」！網瘋傳外星來的...真實身分曝

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▲日本網友分享一張疑似「異形蛋」的照片，引發網友熱議。（圖／翻攝自推特／@dAiTaI0524）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

日本網路近期瘋傳一組奇特照片，只見在一處農田中，竟長出數顆整齊排列於田埂上的橢圓蛋形物體，引發許多人分享，不少網友稱這些這些圓形物是來自外星的「異形蛋」，不過有農民曝光答案，指這些其實是大白菜，讓不少人大開眼界。

日本推特網友「@dAiTaI0524」分享一組有趣的照片，只見數顆橢圓蛋形物體安穩的躺在農田中，表面還看得到纖維，極像蛋跟蟲繭的綜合體。照片曝光後，引發許多人討論，原PO後來受訪時表示，這些「異形蛋」是他在妻子兵庫縣娘家的農地幫忙時發現的「大白菜」！

照片是在2020年所拍攝並被分享至推特，近日又被瘋傳引發討論。原PO表示，大白菜會變這樣是因為，冬天至早春期間天氣較冷，大白菜葉細胞內的水分被凍結後，會導致外層的葉子枯萎，才會出現這個景象。而有些農民為保護大白菜免受寒冷，還會用繩子將葉子綁起來。

而這組照片也吸引不少人幽默回應，「是可怕的外星人？」、「這是大白菜下的蛋嗎？」、「被寄生受佔領的大白菜～」、「奇妙的景象」、「我以為是一團白色貓頭鷹哈哈」、「大自然真是太奇妙啦！」

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@dAiTaI0524日本大白菜

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