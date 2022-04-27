當火車頭帶領中彰投苗衝？　蔡其昌：沒那麼自誇！我是黏著劑

▲民進黨縣市長提名記者會，徵召蔡其昌參選台中市。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

民進黨27日正式徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長。對於是否成為「火車頭」帶領中南部往前衝？蔡其昌說，自己沒有那麼自誇，但相信自己是黏著劑，會團結協助中彰投苗的民進黨候選人，因為生活在一起，台中不會是孤島，必須跟中彰投苗，不論就交通、觀光、河川整治都有關聯性。

民進黨27日召開中執會，會中正式通過徵召蔡其昌參選台中市長，在會後記者會上，被問及是否會成為「火車頭」，帶領中南部往前衝？他表示，自己沒有那麼自誇，但相信自己是黏著劑，會團結協助中彰投苗的民進黨候選人，因為生活在一起，台中不會是孤島，必須跟中彰投苗，不論就交通、觀光、河川整治都有關聯性。

另外，蔡其昌也再次被媒體問及，藍營質疑他帶職參選的議題。他表示，「帶職參選的問題我已經回答過很多次，我其實沒有什麼新的內容要補充。如果大家可以參閱一下前兩天大概我的回答。我已經講過很多遍。大概也沒新的需要再補充部分。」

對於是否帶職參選的問題，蔡其昌日前受訪時說，要不要帶職參選，每個候選人都有其考量，而且不只有他一個人，幾乎全台灣朝野各政黨的候選人都是帶職參選，而且立委是最多的。

蔡其昌舉例，國民黨立委許淑華要選南投縣長，但她說不辭立委；或是民眾黨立委賴香伶要選桃園市長，好像也說不會辭立委，他們都有各自考慮。至於蔡其昌個人，他表示，不會有什麼特別的眷戀，該怎麼做就怎麼做，會做綜合的考量。