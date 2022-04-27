嘉義縣長照中心資源連結　照管專員轉介新屋興建

▲嘉義縣照專連結資源 寶島行善義工團助長輩「起新厝」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長照中心媒合寶島行善義工團，協助照管長者蓋新屋，縣長翁章梁親自到場慰問義工團、感謝寶島行善義工團的善舉，讓縣民能有設備完善的組合屋可居住；現場由義工團志工將象徵新成屋的鑰匙交給葉伯伯歡，由縣長翁章梁陪伴下，葉伯伯首次拿著鑰匙開門踏進新家，看著重新整建好，溫馨小巧的家，讓他感動的直說「金甘溫」。

嘉義縣大林鎮73歲葉伯伯因中風行動不便，尋找嘉義縣長照中心協助，照管專員陳鳳如到宅評估後，協助媒合長照送餐及家務服務，因發現長輩家中電線走火發生火災，房屋燒毀只剩下牆壁，只能暫時借住姪子家，僅靠女兒一人挑起家中經濟重擔。

因此主動尋找非正式資源轉介社團法人台灣寶島行善義工團，由50多位寶島行善義工花了3個工作天趕工打照1房1廳1衛1廚房的組合屋，葉伯伯現場頻頻感謝照管專員熱心協助及義工團無私的大愛。

翁章梁說，寶島義工團集合社會的力量、幫忙弱勢族群，他們都是人間菩薩，為善常樂的一群人！今日大林案是因火災，房屋主結構已壞損，長輩連住的地方都沒有，透過義工的召集及社會的善款，以極快的速度協助房屋整建；嘉義縣職業工會現也正在組織籌劃，期待未來能學習義工團的服務模式，與他們一樣優秀，為社會盡一己之力。

嘉義縣是全台灣老年人口比率最高的縣市，加上幅員廣大，資源分布不均，翁縣長自上任以來便積極布建適合長者的安老環境，期許每一位長輩都能獲得妥適的照顧；翁縣長指出，這次十分感謝台灣寶島行善義工團的熱心公益，為嘉義弱勢家庭重建家園。未來，期待透過公私協力持續提供更完善的老人照顧，實現在地安老的生活。

衛生局長趙紋華表示，為了提供在地化服務及諮詢，嘉義縣18鄉鎮市衛生所均有安排照管專員進駐，除了受理長照服務申請，包含常見的沐浴、餐食、交通接送就醫、居家醫療、專業服務、喘息等照顧問題，必要時亦會協助長輩尋求社會福利等各項資源，以民眾需求為出發點，打造最適合的長照服務。如有相關疑問或任何長期照顧問題亦可洽詢嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。