前國手陳敬鍇被控裝瞎詐保522萬　檢方罕見主動聲請再審拚翻盤

▲前國手陳敬鍇（中）詐保案出現翻盤的希望。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

前手球國手陳敬鎧一場車禍後視力嚴重受損，卻遭到指控涉嫌向三家保險公司申領保險金，涉詐欺的部分遭判處1年2個月徒刑定讞，但獲得檢方暫緩發監執行；陳敬鍇曾聲請再審遭駁回，高雄高分檢為他聲請再審翻案，高雄高分院今（1）日開庭審酌有無再審之必要。

回顧這起事件，2009年11月24日晚間，當時就讀彰化師大體育系的陳敬鎧，騎機車經過彰化市區，和一輛轎車發生擦撞後受傷，之後陳敬鎧前往彰化基督教醫院檢查，佯裝視力受到重創，雙眼視力都在0.01以下，取得「重度視殘」診斷書，陸續向南山、國泰和明台產險3家保險公司領取共522萬元理賠金。

▲前國手陳敬鍇（中）詐保案出現翻盤的希望。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，陳男也以視力喪失為由，向車禍肇事者施男提告求償1000多萬元，但施男懷疑陳詐盲，多次到彰師大校園暗中蒐證，拍到陳敬鎧丟接飛盤、教打網球、夜間校慶與同學牽手跳舞等情況，於是檢舉陳男裝瞎詐保。

檢警介入偵辦後，2012年依詐欺取財罪嫌起訴陳敬鎧，一審高雄地院原依詐欺罪，判陳敬鎧4年10個月徒刑，高雄高分院認定他的部份視力的確因車禍受到影響，改判應執行徒刑1年2個月，並且必須返還三家保險公司的理賠金共522萬。

在民間司改會的協助下，陳敬鎧分別向三家保險公司提出再審或者上訴到最高法院，其中明台產險部份，高分院判他勝訴，國泰人壽部分也判他勝訴，南山人壽則是上訴最高院後發回更審，但已經和陳敬鎧達成和解，民事部分已全部落幕。

刑事部分目前提過兩次再審，但目前都被駁回，高雄高分檢為他聲請再審，陳敬鍇也出庭陳述意見，希望爭取翻盤的機會。