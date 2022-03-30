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【2022女力覺醒講座】導師艾怡良的夢想金句：善良為本

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

襲擊全球的疫情讓ON&OFF的界線越加模糊，也讓我們重新省思對生活的定義。ON，是工作、還是實踐夢想？OFF是耍廢還是揮灑追夢？

今年Marie Claire美麗佳人以【#Dare to Dream勇敢追夢 #不設限】為主題，與你一起重新定義生活、找回自由。「2022女力覺醒講座」更邀請到五組導師代表：知名主持人-曾寶儀、金曲歌后-艾怡良、全方位藝人-林予晞、克蘭詩台灣區總經理-陳素慧、Dear b&b共同創辦人-温名秀+林睿瑀，分享她們人生道路上對不設限的詮釋。

現在，就一起來瞧瞧「2022 女力覺醒講座」導師─艾怡良，於講座前搶先分享關於夢想的那些事，如何在這條道阻且長的路上，不設限大膽追夢！

Q：疫情期間，艾怡良的ON&OFF是什麼呢？是讓自己稍微喘息，還是利用較鬆散的時間完成其他想做的事？

我的on是去年推出新專輯時，大概有半年的時間都在為這張專輯寫作、創作。很幸運擁有一大段時間好好檢視自己、寫出自己真正心裡想要說的話、對自己的一些檢討···等等。這些心靈層面的東西，我都把它稱為「on」，因為要很坦誠地面對自己。

off的部分，覺得最近一切都豁然開朗，專輯也好、疫情也好，都走向一個比較明朗、有信心的狀態。於是想要讓自己振作一番，積極報名了健身課，每一天都在健身，並打算考取皮拉提斯的教練證照。此外，英文是我很想加強的，因為目前的程度差不多只能用在旅遊或是生活交談，就趁這個時間學習較深入的英文，去閱讀國際新聞、看懂比較深的影片，希望自己能在off的時間也有一些經營。

Q：小時候V.S長大後的夢想分別是什麼？想法上有什麼樣的轉變？

「小時候一直想要當張惠妹！」從小聽Mei姐唱歌、看她的演出，覺得她在舞台上的能量真的很強大，帶給大家非常陽光、正向的感覺。長大之後，想要達成的夢想也許無法像Mei姐一樣，但我可以很誠實地面對自己，特別是在這個大家都很需要坦誠相對的時期，如果我坦承了，聽到我的歌的人或許會覺得「坦承」是一個很大的力量，所以想把這個夢想延伸下去，是我長大之後的轉變。

Q：如果可以不顧一切，大膽地做白日夢，現在的你最想做什麼事？

現在最大的夢想是一直給予、幫助弱勢團體。當然，我不是一個完全沒有經濟負擔的人，還是有在演出、做專輯，還是有我的音樂夢。除此之外，如果沒有擔憂的話，我會全心全意投入志工的行列，無論是弱勢團體、老人家、孤兒，甚至到流浪動物，都希望可以盡一些自己的力量，無論是捐贈、義工、關懷…等等，是我很想達成的目標，會讓自己很滿足。

Q：身為美麗佳人「2022 女力覺醒講座 不設限 #Dare to Dream」導師，想給所有正前往夢想之路上女性的建議。

「你一定要相信自己的直覺。」其實，當初我是在一個很快的直覺下，決定要轉往音樂這條路，到現在都沒有後悔。當然這路上會有來自長輩、身邊友人，甚至是自己的懷疑和關心，但如果你很努力在經營自己，有目標的知道自己該怎麼學習、該體驗什麼，我覺得就是一個非常難得的能量。即便這個過程可能會長達至少十年，因為對我來說就是十年，如果你堅持不放棄的話，你總會站在那個聚光燈之下。

「如果你堅持不放棄的話，你總會站在那個聚光燈之下。」

Q：艾怡良的夢想金句

 我的夢想金句其實有一點純樸，就是「善良為本」四個字。只要有這四個字，就會有同理心，對別人或對自己的同理心，對周遭情緒、環境的關懷。這一切都會加深創作和音樂理想的能量，對我來說是幫助是相當大的，想要跟大家分享！

「善良為本。」

想知道艾怡良更多精彩的追夢歷程？4月24日邀請所有人一起走進艾怡良的內心世界，聽她娓娓道來創作過程的想法及靈感來源，如何用作品撫慰人心！

【2022女力覺醒講座論壇＿Dare to Dream #不設限】

活動日期：2022.04.24（日）

活動時間：13:30-18:00

活動地點：中油大樓國光廳（台北市信義區松仁路3號；市政府捷運站3號出口）

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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