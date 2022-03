克里斯洛克也曾對Kobe碎嘴！　老大霸氣反應影片曝光

▲已故NBA傳奇球星Kobe Bryant。 (圖/達志影像/美聯社)

28日的奧斯卡頒獎典禮出現了歷史性的一刻,也就是威爾史密斯上台賞了克里斯洛克一巴掌,導因於愛妻被開了不適當的玩笑,該瞬間立刻在全球引爆熱烈討論,網路上除了對此展開各種論戰、大量迷因圖誕生外,也有人挖出了克里斯洛克也曾對NBA傳奇球星Kobe碎嘴的影片,而「老大」當時的反應也引起球迷討論。

▲克里斯洛克於28日的奧斯卡頒獎典禮上,對威爾史密斯的妻子開了不適當的玩笑,遭威爾史密斯當場搧了一巴掌。 (圖/路透)

在威爾史密斯賞巴掌事件發生後,推特粉專LakeShowYo也馬上跟上時事,上傳了一則影片,內容發生時間正值2010年的NBA總冠軍賽,湖人與賽爾提克的比賽暫停時間時,Kobe Bryant正坐在場邊等候比賽繼續進行,而克里斯洛克剛好就坐在他旁邊。

克里斯洛克當下似乎是想引起Kobe注意,邊笑邊嘴裡不斷對著Kobe唸唸有詞,而老大不愧是老大,視線一直保持在球場上,表情也沒有絲毫變化,完全沒有回應克里斯洛克,讓對方只能有點尷尬地拿起飲料吸了一口。

Kobe was just different #MambaMondays pic.twitter.com/lFiL78NGLH