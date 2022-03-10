「杏林與杏壇攜手」政大與北榮跨領域產學合作

▲政大與北榮攜手跨領域產學合作。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

政治大學今天（10日）與台北榮總簽署產學合作協議，政大在醫療管理、醫療法律、神經科學研究、智慧財產大數據與商業化與重大公眾衛生議題等五大面向，和北榮在醫療服務、教學、研究與產學發展，進行跨域合作，政大校長郭明政幽默說，這是一場兩杏合一，珠聯璧合的大喜事，杏林與杏壇要攜手造福國家社會，濟世樹人，共創雙榮。

科技日新月異，跨領域、跨界已經成為未來競爭力的重點，連半導體龍頭台積電也跨界徵求政治學博士，而政大今天則由校長郭明政與台北榮總院長陳威明代表簽署產學合作協議。

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▼政大校長郭明政（圖右）與與台北榮總院長陳威明（圖左）代表簽署產學合作協議。（圖／政大提供）

郭明政指出，政大在社科、商管、法律及文學的學術能量雄厚，開放的校園和跨領域學習環境，相信未來合作必能提供優良精緻的規劃，是產學合作最佳選擇。政大近年多方面推動大學社會責任（USR）、南島研究與國際漢學講座等不遺餘力，期許未來能和北榮有更多跨域合作機會，發揮產學合作的最大能量。

陳威明則說，政大是擁有崇高聲譽的人文社會頂尖大學，培養出無數各領域的優秀人才，這次合作讓台灣國際醫療實力更為堅強，而北榮除了借助政大的學術專業外，北榮優質醫療團隊，也可以守護政大師生健康，雙方能量加乘，一起為社會大眾帶來更多貢獻。

陳威明也提到，北榮神經醫學中心有優異的研究能量，政大也有「台灣心智科學腦造影中心」，該中心主任心理系教授張葶葶，研究專長為磁振造影技術與認知神經科學，並應用在探討兒童腦功能發展、學習障礙者的神經機制、認知治療軟體，政大未來可提供心理計量統計和Modeling長期分析與追蹤，雙方合作發揮學術與醫療加乘的綜效，也是學校與醫院共同肩負的使命。

郭明政指出，未來政大將運用法律、管理等專長，提供醫療法、醫學倫理和高等管理專業知能，掌握國內外醫療經營管理趨勢，提供專業管理課程、智財課程，推動精準醫學；另理學院也將和北榮共同進行醫療保健的大數據分析，研發健康教育軟體、提供生物醫療技術、進行跨領域共同研究，也會邀請北榮知名教授共同授課。