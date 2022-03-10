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俄軍面臨「城鎮戰」噩夢！　專家分析戰況：出了名的難打

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏戰爭接下來可能走進城鎮戰（巷戰）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏開戰14天，俄軍每次同意開設5至6條人道走廊讓平民撤出，專家指出此舉揭示俄軍正在重整軍力準備對多個城市發動進攻，接下來就會進到「出了名難打」的城鎮戰（urban warfare，巷戰），即便進攻方占人數優勢也得面臨嚴重傷亡局面，交火過程還會伴隨平民死亡。

俄軍導彈、火箭砲以及空襲瞄準烏克蘭多個大城市，包括首都基輔、北方大城哈爾科夫、蘇梅、東南大城馬立波、切爾尼戈夫，以及目前仍在備戰準備面對俄軍進攻的南方重要戰略港市敖德薩，接下來很可能都將面對俄軍地面部隊的全面挺進。

▲▼ 俄軍坦克損壞，嚴寒天氣下淪冷凍庫。（圖／路透）

▲俄軍坦克損壞，嚴寒天氣下淪冷凍庫。（圖／路透）

進攻方將損失慘重

美國海軍分析中心（CNA）俄軍研究專員寇夫曼（Michael Kofman）表示，目前俄軍的攻勢仍有所保留，不過他合理擔心接下來會出現小一號或較輕微版本的「格羅茲尼」（Grozny）。

俄國車臣地區1990年代叛離，俄軍派兵攻進城鎮鎮壓，在車臣共和國首都格羅茲尼爆發城鎮戰，至少有4萬名戰損「但不論如何，我認為如果他們想要進到巷戰階段，那他們會遭受嚴重的傷亡。」

英國桑斯特皇家軍事學院國防專家戴維斯（Lance Davies）指出，在敵對城市裡進行巷戰，是「出了名的難打」。他說巷戰不只對軍隊，對指揮官和政治領導人們來說都是「最糟糕的噩夢」。

戴維斯表示到時進入到挨家挨戶和烏克蘭守軍進行慘烈血戰的局面，「幾乎可以保證會發生」，而且進攻基輔需要龐大的兵源和資源，但更重要的是，俄軍將會和成千上萬被守軍合法保護的平民接觸，還有在處處受到阻礙的情況下奪取關鍵設施。

▲▼烏克蘭軍人在基輔守備。（圖／路透）

▲烏克蘭軍人在基輔守備。（圖／路透）

人數10：1的城鎮血戰

對於俄軍是否真有攻下烏克蘭大城並成功守住的能力，以目前戰況看來外界充滿懷疑，此外還有整個俄羅斯和總統普丁（Vladimir Putin），是否準備好面對激增的傷亡人數。

此前烏軍擄獲的許多俄軍當中，傳出有很多義務役士兵，年紀都相當輕而且搞不清楚狀況。普丁則在對全國的電視演說中承諾，接下來不會在派遣徵召的義務役士兵上前線，「只會派專業的職業軍人」。

一個來自法國軍隊的消息來源告訴法新社，進行城鎮戰的其中一項法則，就是進攻方和守軍的人數必須達到10比1的數差，因為守軍有熟悉地形和掩護的優勢。守軍也可以搶先占據制高點，對俄軍坦克和裝甲車輛的頂部弱點進行攻擊；以色列智庫「JISS」專家格林伯格（Alexander Grinberg）說，「把坦克送近城區內是自殺行為」。

▲▼烏克蘭陸軍表示，首批外籍傭兵團已抵達基輔。（圖／翻攝自臉書）

▲首批國際兵團已進到基輔投入作戰。（圖／翻攝自臉書）

從納粹入侵史達林格勒看巷戰

美國西點軍校現代戰爭機構人員史賓瑟（John Spencer）指出，事實上城鎮戰是現代現象，古代和中世紀的戰爭雖然都是針對奪城，但軍隊通常會在城鎮周圍血戰，居民則在城內被活活餓死，直到二戰時，西方軍隊才開始在城鎮內交火。

巷戰的起源，事實上就是源自1942年到1943年間，德國納粹入侵蘇聯城市史達林格勒，當時造成估計至少200萬人死亡。而現在許多愛國的烏克蘭人都已簽署加入地區防衛隊，準備好與俄軍死戰。

烏克蘭守軍的頑強抵抗已經鼓舞世界，基輔市長Vitali Klitschko在Instagram寫道，「每個房舍，每條街道，每個檢查哨都會極力抵抗，直到死亡為止。」

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