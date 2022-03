俄軍搭電梯搶佔頂樓　1個管理員「生擒5敵軍」囧臉全曝光

▲5名俄軍搭電梯,卻被1個管理員一次生擒。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭,戰事進入第12天,俄軍處境逐漸陷入膠著,日前有一隊俄軍的5人偵察小組,想要搶佔頂樓制高點,卻搭乘電梯上樓,結果卻接管大樓的烏克蘭人發現,當場斷電1個人就生擒5名敵軍。

根據東歐媒體新聞網站《24Visegrad》報導,俄軍的5人偵察小組,被接管大樓的烏克蘭領土防禦部門在電梯中捕獲,這一群搭電梯的阿兵哥,疑似是要去樓頂搶佔居及的位置。

A team of Russian soldiers wanted to use the elevator to reach the roof of an office building.



The Ukrainian administration of the building trapped them inside by cutting off the electricity.



The Ukrainians also used an industrial camera to take this commemorative photo. pic.twitter.com/JwF9tHh1T5