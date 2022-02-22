　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭情勢升溫！ 俄羅斯股市暴跌10%　鎳價飆逾10年新高

▲▼烏克蘭軍隊軍事演習。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊軍事演習。（圖／路透）

文／中央社

由於烏克蘭危機迅速惡化，且克里姆林宮削弱俄美領導人舉行峰會的希望，俄羅斯股市今天重挫。與此同時，受烏俄局勢升溫和供應緊俏影響，鎳價則飆至逾10年來新高。

俄國股市以美元計價的RTS指數下挫逾10%，且自年初以來已下跌超過20%。此外，俄羅斯貨幣盧布（ruble）匯率也下跌。

近幾個月來，隨著投資人評估烏俄危機轉折，俄羅斯股市遭受多次衝擊。

經法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）斡旋，艾里賽宮（Elysee）指出，美國總統拜登和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原則上同意就烏克蘭問題舉行峰會。然而，克里姆林宮（Kremlin）今天表示，目前尚無舉辦「拜蒲會」的具體計畫。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

此外，由於烏俄情勢升溫以及供應緊張，鎳價今天在倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）盤中交易升至每噸2萬4610美元，創下2011年以來最高水準。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師布利斯曼（Daniel Briesemann）指出：「烏克蘭危機持續籠罩著金屬價格。」

俄羅斯是世界上最大的鎳、鋁和鈀生產國之一。不過，布利斯曼示警，鋁和鈀價漲幅並未達鎳價上漲的程度。他表示，隨著庫存量下降，「鎳市場似乎仍非常緊張」。
 

ET快訊
加護病房驚見「章魚觸手爬出」男大生嚇傻　醫證實：我也看過
傳奇導演過世！　打造「武俠片帝國」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國王室「黑暗一週」！ 伊莉莎白女王確診　2個兒子驚爆醜聞

快訊／普丁表示：將在1天之內決定「是否承認烏東獨立」

烏克蘭情勢升溫！ 俄羅斯股市暴跌10%　鎳價飆逾10年新高

兵行險著：跟普丁舉行峰會，將是拜登的政治豪賭？

《路透社》爆：如果烏克蘭被入侵　美國就切斷與俄羅斯銀行聯繫

疫情寂寞陷網戀！美網路愛情詐騙暴增近8成　FTC：僅冰山一角

烏克蘭前線砲火摧殘　1棟房不到2千元！居民卻冷感：該來的總會來

加薩挖出2000年歷史羅馬古墓　遺跡有亞歷山大圍城戰及蒙古西征

這顆小行星有「3顆月亮」！天文學家首次發現：是四體小行星系統

老翁遭截肢慘死路邊！　警曝生前「詭異1舉動」：他和凶手說好了

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

南柱赫因「它」陷兩個女人的戰爭　《二十五，二十一》金泰梨搭他肩：腋下撕裂了

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

上廁所驚見梅花鹿「顧門」　整隻堵住走道...眼神超無辜

台中港引水人遭浪拍落海不治　昨才救援斷纜輪船...妻心碎淚崩

英國王室「黑暗一週」！ 伊莉莎白女王確診　2個兒子驚爆醜聞

快訊／普丁表示：將在1天之內決定「是否承認烏東獨立」

烏克蘭情勢升溫！ 俄羅斯股市暴跌10%　鎳價飆逾10年新高

兵行險著：跟普丁舉行峰會，將是拜登的政治豪賭？

《路透社》爆：如果烏克蘭被入侵　美國就切斷與俄羅斯銀行聯繫

疫情寂寞陷網戀！美網路愛情詐騙暴增近8成　FTC：僅冰山一角

烏克蘭前線砲火摧殘　1棟房不到2千元！居民卻冷感：該來的總會來

加薩挖出2000年歷史羅馬古墓　遺跡有亞歷山大圍城戰及蒙古西征

這顆小行星有「3顆月亮」！天文學家首次發現：是四體小行星系統

老翁遭截肢慘死路邊！　警曝生前「詭異1舉動」：他和凶手說好了

NBA選秀狀元班奈特解隔離　穿七龍珠潮T現身鋼鐵人主場

卡普空《快打旋風6》Logo抄襲？順發3C回應了：有87%像

嫌高端疫苗做太慢！　陳時中反批：浩鼎案「刨根生技業」種惡果

英國王室「黑暗一週」！ 伊莉莎白女王確診　2個兒子驚爆醜聞

唐西奇被喬丹「熊抱」覺得不可思議　詹皇誇他：打球方式跟我很像

每2.3人就1人有LINE Pay！　花6年穩坐市場「致勝公式」

確診者「二採轉陰」　台北101高樓餐廳停業3天虛驚一塲

不願送走衛少！湖人GM惹怒詹皇經紀公司　LBJ疑發文暗諷高層

Apple Pay旺炸！登台近5年掀「秒結帳」風潮 品牌調查三大獎全包

快訊／三立主播移送北檢　涉A野生動物價差700萬「4字回應」

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

國際熱門新聞

即／普丁表示：將在1天之內決定「烏東是否獨立」

烏克蘭情勢升溫！ 俄羅斯股市重挫10%

地方媽媽性誘9高中生　啪完「送獎品」

男故意撞慢跑女 和屍體發生關係

陰莖凍爆！他-17°C衝刺30km痛到崩潰

跟普丁峰會，是拜登的政治豪賭？

烏克蘭人妻士兵出動　嚴寒野地舉槍

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

Omicron入侵腸道　 學者揭6大隱形症狀

英國王室「黑暗一週」！女王確診　2兒子爆醜聞

男性確診恐致睪丸萎縮！發言出血壞光光

日研究：「混打莫德納」抗體比BNT高！

辣媽自爆2兒面前「習慣全裸」　網全傻眼

被殺人豹盯上　女被鎖同房間2小時

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

明道罵童星髒話！星媽800字「還原真相」道歉

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

藍心湄「覺得黃小柔不對勁」一動作把她拉出憂鬱

熱到流汗！寒流強襲「1家電」後悔沒早買

快訊／蕾菈宣布結婚！　直接「穿婚紗到戶政事務所」登記

蘆洲男騎車突倒地　疑心肌梗塞命危

宋楚瑜遭外媒爆瑞士銀行有4億元　趙怡翔：當公職存款從哪來的？

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面