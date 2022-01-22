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民眾黨素人「麥當勞店員」資歷被歧視　網戰翻：平民不能選嗎

▲▼民眾黨素人「麥當勞店員」資歷遭歧視　網戰「進步價值」酸：平民不能選嗎。（圖／翻攝台灣民眾黨、台灣民眾黨李依芩臉書）

▲台灣民眾黨基隆市仁愛區議員候選人李依芩因在麥當勞打工的經歷被網友嘲笑。（圖／翻攝台灣民眾黨李依芩臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2022年九合一大選將近，台北市長柯文哲領導的台灣民眾黨日前公布第二波提名名單，其中包含多位政治素人。其中，基隆市仁愛區議員參選人李依芩因經歷中有「麥當勞服務生」，被大批網友嘲笑攻擊，也有人反嗆酸民「一線面對奧客能培養精神力，政二代能幹麻」「支持啊，一堆洗學經歷的政客」。

24歲的李依芩被民眾黨提名參選基隆市仁愛區議員，其經歷有補習班助理導師、報關行會計助理及進出口打單、麥當勞服務員，以及現任科技公司總經理秘書，卻因麥當勞服務員的經歷被網友嘲笑，「基隆薯條可以免費加大嗎」、「找一個打工仔出來選，早知道我就加入貴黨參加初選了」、「這種沒料的也能出來？」「我還以為選系學會會長」、「套一句面試官的用語：我是找妳來貢獻的，不是找妳進來學習的」，留言中也不少調侃女性的歧視言論。

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▲▼民眾黨素人「麥當勞店員」資歷遭歧視　網戰「進步價值」酸：平民不能選嗎。（圖／翻攝台灣民眾黨、台灣民眾黨李依芩臉書）

▲▼李依芩針對網友的評論回應。（圖／翻攝台灣民眾黨、台灣民眾黨李依芩臉書）

▲▼民眾黨素人「麥當勞店員」資歷遭歧視　網戰「進步價值」酸：平民不能選嗎。（圖／翻攝台灣民眾黨、台灣民眾黨李依芩臉書）

針對網友的留言，李依芩表示，她知道身為政治素人先被關注的一定是學經歷，「面對能力的質疑我全盤接受，但無法忍受的是歧視及羞辱的偏激言論」，尤其從麥當勞打工轉職到科技公司總經理秘書，許多網友有過多的遐想，讓她看到的不是民主自由言論，而是「社會倫理價值正在崩壞」，「這是台灣的民主及性別平等意識正在逐漸退步的現象！」

李依芩認為，她不覺得這些學經歷很丟臉，對於過去工作經驗都感到非常珍惜及感謝，在其中學習到的經驗價值遠高於薪水的多寡，「薪水會不見但我學習到的經驗會跟著我一輩子，也成就了現在的我」，「負面評價讓大家看見了我，我勇於接受挑戰、面對批評，但並不代表大家可以用帶有歧視及羞辱的言論攻擊我，請停止對女性的歧視及羞辱。」

▲▼民眾黨素人「麥當勞店員」資歷遭歧視　網戰「進步價值」酸：平民不能選嗎。（圖／翻攝台灣民眾黨、台灣民眾黨李依芩臉書）

▲時代力量基隆市議員陳薇仲批評歧視的網友。（圖／翻攝陳薇仲臉書）

對此，時代力量基隆市議員陳薇仲也發文表示，她雖然無法理解民眾黨對於提名素人議員候選人的想法，但看到許多自稱「台派」支持者對於基隆民眾黨議員候選人、尤其是女性候選人的源源不斷的訕笑，真的是歎為觀止，彷彿在看照妖鏡，「政黨價值、經歷能力，就事論事讓選民公評不行？一定要淪落到這種破壞民主討論水準的歧視言論之流？」

該文經分享到PTT，網友看完紛紛留言，「寫這種是加分，代表不像政二代」、「在麥噹噹做過就不能選喔？」「就算是有個路人，都比一堆無良政客好多了」、「入錯黨了」、「這資歷是真平民呀！但選起來會很辛苦」、「支持啊，一堆洗學經歷的政客」、「本來就不該投給政二代，政治還可以繼承」、「保證金繳了就能選，酸這幹嘛」，也有人說，「做過勞當勞不是問題，但她也没有其他資歷啊」、「打工經歷通常不會寫啦」、「學經歷先不論，要選議員的人yt頻道內容都是在教穿搭 認真的嗎？」

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