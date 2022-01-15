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快訊／東加海底火山爆發！日本深夜發布海嘯警報　最高恐3公尺

▲▼日本氣象廳發布海嘯警報。（圖／日本氣象廳）

▲日本氣象廳發布海嘯警報。（圖／日本氣象廳）

記者趙蔡州／綜合報導

海嘯到達日本！南太平洋一座靠近東加王國的海底火山14日、15日發生劇烈噴發。日本氣象廳15日深夜發布海嘯警報，包含沖繩地區可能出現1至3公尺海嘯、與那國島預估也會有1公尺海嘯，16日凌晨將陸續抵達日本沿岸地區，呼籲沿岸民眾立即向高處避難。至於台灣是否會受影響，依中央氣象局公布資訊為主。

綜合外媒報導，美國太平洋海嘯警報中心在分析中指出，海底火山爆發所引起的海波浮起與強勁海流是持續性的，因此恐怕將危害周邊地區的港灣或海灘，東加王國首都努瓜婁發（Nukualofa）就觀測到1.2公尺的高浪。

紐西蘭國家緊急事務管理局（NEMA）台灣時間15日下午3時發布海嘯警報，由於東加地區火山爆發，預測紐西蘭北島北部、東海岸及查塔姆島（Chatham Islands）沿岸地區將發生強烈且不尋常的水流及不可預測的巨浪。

自海底火山爆發引來海嘯後，東加王國陸續有網友將海嘯席捲而來的驚悚影像上傳至社群網路上，只見海浪把整排木架衝垮，民眾開車倉皇逃生。

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