快訊／東加海底火山爆發！日本深夜發布海嘯警報　最高恐3公尺

▲日本氣象廳發布海嘯警報。(圖/日本氣象廳)

記者趙蔡州/綜合報導

海嘯到達日本!南太平洋一座靠近東加王國的海底火山14日、15日發生劇烈噴發。日本氣象廳15日深夜發布海嘯警報,包含沖繩地區可能出現1至3公尺海嘯、與那國島預估也會有1公尺海嘯,16日凌晨將陸續抵達日本沿岸地區,呼籲沿岸民眾立即向高處避難。至於台灣是否會受影響,依中央氣象局公布資訊為主。

綜合外媒報導,美國太平洋海嘯警報中心在分析中指出,海底火山爆發所引起的海波浮起與強勁海流是持續性的,因此恐怕將危害周邊地區的港灣或海灘,東加王國首都努瓜婁發(Nukualofa)就觀測到1.2公尺的高浪。

紐西蘭國家緊急事務管理局(NEMA)台灣時間15日下午3時發布海嘯警報,由於東加地區火山爆發,預測紐西蘭北島北部、東海岸及查塔姆島(Chatham Islands)沿岸地區將發生強烈且不尋常的水流及不可預測的巨浪。

Tsunami videos out of Tongathis afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe