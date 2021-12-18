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《外交事務》專家論壇：台灣10年內進「核武俱樂部」　日韓也上榜

▲▼雄三飛彈發射。（圖／翻攝自國家中山科學研究院網站）

▲《外交事務》專家論壇預測，台灣是10年內加入「核武俱樂部」的成員之一。（圖／翻攝自國家中山科學研究院網站） 

記者林彥臣／綜合報導

《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊徵詢50位外交安全領域專家，對於核武國家未來10年變動的看法，其中21人認為核武國家會增加，21人認為不會增加，8人保持中立，對於進一步預測哪些國家會成為新加入的「核武俱樂部」成員，有專家認為台灣也上榜了。

《外交事務》徵詢的專家當中，21個認為「核武俱樂部」成員會增加的專家，其中20人認為增加的成員有伊朗，8人認為有日本，7人認為有南韓，5人認為有沙烏地阿拉伯，3人認為台灣。

▲▼ 伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）30日舉行葬禮。（圖／路透）

▲伊朗被最多專家認為，會是「核武俱樂部」新成員，圖為伊朗「核武之父」法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）葬禮。（圖／路透）

喬治城大學的國際安全專家泰爾米吉（Caitlin Talmadge）認為，美國遏制伊朗取得核武計畫失敗，就會讓南韓、日本、台灣尋求發展核武的壓力增加。

前國際戰略研究所不擴散和核政策主任（Director of Non-Proliferation and Nuclear Policy at the International Institute for Strategic Studies）認為，伊朗、沙烏地阿拉伯、台灣、日本、南韓將會是黑馬。

美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）安全研究員阿什福德（ Emma Ashford）認為，國際勢力的平衡逐漸轉向多極化的狀態，小國受到鄰國的威脅更大，在美國「核保護傘」的可信度受到質疑的情況下，那些跟美國沒有正式軍事同盟約定的國家當然更沒有安全感，包括美國退出伊朗核協議、出兵伊拉克與利比亞，等於鼓勵這些國家發展核武。

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