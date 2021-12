《外交事務》專家論壇：台灣10年內進「核武俱樂部」　日韓也上榜

▲《外交事務》專家論壇預測,台灣是10年內加入「核武俱樂部」的成員之一。(圖/翻攝自國家中山科學研究院網站)

記者林彥臣/綜合報導

《外交事務》(Foreign Affairs)雙月刊徵詢50位外交安全領域專家,對於核武國家未來10年變動的看法,其中21人認為核武國家會增加,21人認為不會增加,8人保持中立,對於進一步預測哪些國家會成為新加入的「核武俱樂部」成員,有專家認為台灣也上榜了。

《外交事務》徵詢的專家當中,21個認為「核武俱樂部」成員會增加的專家,其中20人認為增加的成員有伊朗,8人認為有日本,7人認為有南韓,5人認為有沙烏地阿拉伯,3人認為台灣。

▲伊朗被最多專家認為,會是「核武俱樂部」新成員,圖為伊朗「核武之父」法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)葬禮。(圖/路透)



喬治城大學的國際安全專家泰爾米吉(Caitlin Talmadge)認為,美國遏制伊朗取得核武計畫失敗,就會讓南韓、日本、台灣尋求發展核武的壓力增加。

前國際戰略研究所不擴散和核政策主任(Director of Non-Proliferation and Nuclear Policy at the International Institute for Strategic Studies)認為,伊朗、沙烏地阿拉伯、台灣、日本、南韓將會是黑馬。

美國智庫大西洋理事會(The Atlantic Council)安全研究員阿什福德( Emma Ashford)認為,國際勢力的平衡逐漸轉向多極化的狀態,小國受到鄰國的威脅更大,在美國「核保護傘」的可信度受到質疑的情況下,那些跟美國沒有正式軍事同盟約定的國家當然更沒有安全感,包括美國退出伊朗核協議、出兵伊拉克與利比亞,等於鼓勵這些國家發展核武。

