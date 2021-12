澳洲智庫：疫情讓中國更不可能在10年內超越競爭對手

▲澳洲智庫:疫情弱化中國在印太勢力。(圖/翻攝自Instagram/@indopacom)



中央社

澳洲外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」5日公布報告表示,COVID-19疫情弱化中國在印太地區的勢力;同時,印太地區安全情勢不確定性加深,構成「顯著」戰爭風險。

路透社報導,總部位於雪梨(Sydney)的羅伊國際政策研究院(Lowy Institute)在 「2021亞洲國力報告」 中指出,美國在印太的盟友以及印度等重要平衡勢力在回應中國崛起時,從未像現在這樣仰賴美國的能力和意願,來維持軍事和戰略平衡。

與此同時,北京則試圖說服東南亞國家不要加入美國聯盟,並強化與俄羅斯、巴基斯坦、北韓的軍事交流,據此在區域內建立一個強大的核武強權同盟。

報告指出,印太地區新興的軍事權力平衡是否能達到威懾作用和戰略穩定,這個問題仍有待探討。敵意的深度、美中競爭的廣度,加上存在多個潛在引爆點,代表發生戰爭的風險顯著。

另外,報到也提到,COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情的衝擊,已破壞印太地區的整體繁榮,弱化中國的綜合國力。「如今北京的綜合力量更不可能在這個十年結束前就超越競爭對手。這代表談到中國在全世界的崛起時,沒什麼事是注定的。看起來中國將極度不可能獲得美國曾擁有的主導力。」

羅伊國際政策研究院指出,近年與中國關係大幅惡化的澳洲,跟美國多數夥伴相比,更能承受中國力量增強,但澳洲愈來愈仰賴華府。

澳洲2018年禁止中國科技巨擘華為公司參與國內5G電信網路建設。去年澳洲要求獨立調查新型冠狀病毒起源,又促使中國發動一系列貿易報復,兩國關係惡化。

