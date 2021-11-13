　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜特蒂長女宣布角逐下屆副總統！　將和前總統獨子小馬可仕搭檔

▲▼菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂的發言人13日宣布，杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）已登記參選副總統，結束數個月以來各界的猜測。她將和前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子聯手參選，結束數個月以來各界的猜測。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人13日表示，薩拉已經遞交了參選副總統的相關文件。薩拉淵先接替杜特蒂擔任納卯市（Davao）市長，但在9日宣布，不會競選連任，接著在11日退出自己在2018年創立的HNP黨（Hugpong ng Pagbabago），正式請辭黨主席職位，讓外界紛紛猜測，她是否想要角逐總統大位。

薩拉雖未於總統參選領表截止前赴選舉委員會登記，根據菲律賓法規，若有政黨提名參選人於11月15日前退選，薩拉即可替補成為總統參選人。菲律賓選舉委員會（COMELEC）證實，薩拉所屬政黨基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD）已撤回先前的候選人資格證書，由薩拉負責接替。

菲律賓當地媒體也指出，薩拉將和菲律賓聯邦黨（PFP）聯合競選下任總統，而該黨提出的總統參選人則是前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）。薩拉的弟弟塞巴斯汀（Sebastian Baste Duterte）則會投入參選納卯市長。

菲律賓和其他總統制國家不同，總統和副總統是分別選舉產生，所以可能出現總統和副總統屬於不同的政黨；另外，副總統任期和總統一樣為6年，和總統不同的是，副總統可以連任一次。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
北市第2劑AZ誤打成莫德納　指揮中心回應了
快訊／台中男大生遭砂石車輾過！　當場臟器外露慘死
到過疫區「不准進北京」！　陸1個月新增1300例、擴散21省
20歲男「酒駕又無照」撞死夫妻！　蕭彤雯怒：根本長期犯罪
疫情嚴峻　陸40萬戶家門被貼封條「禁止外出」
屁孩酒駕撞死夫妻！　館長震怒：政客還在四個同意、不同意
爆乳女跨過圍欄喊「獅子我愛你」　公獅看傻
foodpanda限時優惠「買200折200」！　店員忙炸：

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

料理白癡把雞蛋丟微波爐！下秒整顆爆炸　「滾燙蛋液」炸臉險毀容

南韓總統候選人接見美高層！尹強調「美韓同盟」　李歸咎韓戰責任

杜特蒂長女宣布角逐下屆副總統！　將和前總統獨子小馬可仕搭檔

男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

中國遊說美企高層！秘密信件曝　要求向議員施壓「阻擋抗中法案」

食物吃起來像屎！男童遭新冠「恐怖後遺症」折磨50天↑如煉獄

歐陸「新難民潮」　白俄羅斯、波蘭邊界緊張一次看

AZ疫苗宣布調漲！不再以成本價販售　阿斯特捷利康：須適度獲利

滑臉書1次「甩1巴掌」！他花錢找人打自己　釣出馬斯克本尊回應

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

料理白癡把雞蛋丟微波爐！下秒整顆爆炸　「滾燙蛋液」炸臉險毀容

南韓總統候選人接見美高層！尹強調「美韓同盟」　李歸咎韓戰責任

杜特蒂長女宣布角逐下屆副總統！　將和前總統獨子小馬可仕搭檔

男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

中國遊說美企高層！秘密信件曝　要求向議員施壓「阻擋抗中法案」

食物吃起來像屎！男童遭新冠「恐怖後遺症」折磨50天↑如煉獄

歐陸「新難民潮」　白俄羅斯、波蘭邊界緊張一次看

AZ疫苗宣布調漲！不再以成本價販售　阿斯特捷利康：須適度獲利

滑臉書1次「甩1巴掌」！他花錢找人打自己　釣出馬斯克本尊回應

固執柴下雨天堅持散步　頭戴大浴帽慘變「巨型水母」視線變超模糊

勇士第3節又爆發宰公牛　柯瑞：不想失去「三節勇」優勢

孕婦倒車緊張狂抖！　劉在錫溫柔答：車子刮到的話，我來賠

再傳烏龍混打！北市第2劑AZ打成莫德納　指揮中心：視為完整接種

82年來最大！今年壓軸天文秀「月偏食」下週五登場

中信盃黑豹旗／彰化高中今年首勝才開張　對科班拿5分創社團驚奇

長期戴藍芽耳機恐聽力受損？專家曝真相　3情況不適合戴

自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

陳子豪最年輕百轟放一邊　全力替兄弟拚總冠軍

快訊／台中機車碰撞砂石車！女大生騎士遭輾　臟器外露慘死

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

國際熱門新聞

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

才登太空...美科技公司創辦人「墜機亡」！

女傭長期遭性侵　側錄雇主強揉胸、摳下體影片曝

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

抓姦抓到閨蜜　正宮小三正面對決影片瘋傳

與癌男閃婚！3個月後尪病逝　她靠向日葵守寡20年

23歲就退休！她靠1招解鎖財務自由

歐洲近200萬例確診　死亡數佔全球過半

爆乳瘋女闖圍欄示愛　公獅趴地看傻

譚德塞點名「這2國」還沒打疫苗！

NBA球星大力挺台！108秒影片：台灣屬於台灣人

澳洲防長：若美國出手協防台灣　澳洲必將支持

通膨來襲資產暴增都假的　對沖基金巨頭：這種人最慘

辣媽「罹癌第4期」崩潰酗酒6年才知是誤診

更多熱門

相關新聞

病婦被丟包家中餓2天　她負傷爬出門自救

病婦被丟包家中餓2天　她負傷爬出門自救

馬來西亞一名7旬老婦在兒子確診新冠被送入院後，竟因行動不便受困家中，多日斷水斷糧。飢腸轆轆的老婦5日餓得受不了，只好吃力地爬出屋外，向鄰居求助，還好友鄰與當地議員及時伸出援手，才讓老婦不至於獨自餓死家中。

美籍記者遭緬甸軍事法庭判11年有期徒刑

美籍記者遭緬甸軍事法庭判11年有期徒刑

泰王拉神秘女「穿情侶裝」爽遊德國

泰王拉神秘女「穿情侶裝」爽遊德國

15歲女全裸陳屍森林　19歲表哥被捕

15歲女全裸陳屍森林　19歲表哥被捕

男子搭摩天輪被甩出車廂！「重摔墜地死」畫面曝光

男子搭摩天輪被甩出車廂！「重摔墜地死」畫面曝光

關鍵字：

菲律賓總統副總統杜特蒂Sara Duterte-Carpio東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉！

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面