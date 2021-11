杜特蒂長女宣布角逐下屆副總統！　將和前總統獨子小馬可仕搭檔

▲菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉(Sara Duterte-Carpio)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

菲律賓總統杜特蒂的發言人13日宣布,杜特蒂的長女薩拉(Sara Duterte-Carpio)已登記參選副總統,結束數個月以來各界的猜測。她將和前總統馬可仕(Ferdinand Marcos)的獨子聯手參選,結束數個月以來各界的猜測。

杜特蒂(Rodrigo Duterte)的發言人13日表示,薩拉已經遞交了參選副總統的相關文件。薩拉淵先接替杜特蒂擔任納卯市(Davao)市長,但在9日宣布,不會競選連任,接著在11日退出自己在2018年創立的HNP黨(Hugpong ng Pagbabago),正式請辭黨主席職位,讓外界紛紛猜測,她是否想要角逐總統大位。

JUST IN: Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio is the running mate of presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. in #Halalan2022, according to the document of Marcos' camp. | via @jacquemanabat pic.twitter.com/eozicuh3L1