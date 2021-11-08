情侶漫畫家12年FB、IG帳號「消失」！他崩潰當晚瘦1公斤

▲賴賴&織織。（圖／翻攝自賴賴臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

情侶漫畫家「賴賴&織織」在臉書有45萬人追蹤，可愛的插圖及時常分享情侶生活的紀錄，讓他們的人氣居高不下。沒想到，賴賴個人總計12萬人追蹤的臉書、IG近日無預警消失，讓他陷入低潮，「我的心理已經學會接受了這個事實，嘴巴上也說沒事，但生理還是挺誠實的，一個晚上就掉了1公斤」。

賴賴透過臉書粉專「賴賴&織織」以「從零開始的心情」為題發文表示，他過去使用無名小站5年，轉換到臉書使用了12年，但4天前臉書及IG帳號無預警消失，讓身為巨蟹座的他瞬間感覺「無家可歸」，心情難以言喻。

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賴賴說，確定帳號消失後，他雖然心理層面接受事實，但生理還是在一晚掉了1公斤，吃藥後也做了惡夢，開始認清失去社群帳號到底失去了什麼，「12年來的回憶嗎？感覺自己像透明人嗎？作品少了讓人看到的機會嗎？缺乏共鳴感到寂寞嗎？沒有數字可以跟廠商說話嗎？在網路世界的影響力減少了嗎？」

▲賴賴使用了12年的臉書帳號無預警被消失。（圖／翻攝自賴賴臉書）



「我想以上皆是吧。」賴賴說認為，他的帳號消失，或許對於大部分的人來說，就像路過的某間餐廳沒開，反正還可以選別的，但他對於會想關心原因的網友們衷心感謝，也重新開了新的IG帳號，希望粉絲可以追蹤不是正妹的他，「就這樣吧，明天依然會是個好日子！」

網友看完紛紛留言，「沒事！ 我們追的是你們，不是帳號」、「我從無名小站就開始追蹤你跟織織，加油」、「我之前帳號被盜登，追蹤了一堆人，後來改完密碼退追蹤以後，就被鎖了」、「潛水很久了，重新追蹤起來～一直都很喜歡賴賴拍的照還有你跟織織畫的小插圖」、「賴賴加油」、「加油，注意看電腦是不是有中毒的問題」。

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