機場餛飩1碗252元…餐點上桌變盤子　他「一個動作」拼回本

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機場餛飩1碗252元…餐點上桌變盤子　他倒「整罐辣椒」拼回本

機場餛飩1碗252元…餐點上桌變盤子　他倒「整罐辣椒」拚回本：辣死也吃完

▲男子不甘虧本，堅持用完整罐辣椒。（圖／翻攝自西瓜視頻，下同）

圖文／CTWANT

機場、車站、高速公路休息站等場所，通常都會附設美食街供旅客飽餐一頓，但考量到租金、食材運送成本等因素，價格也會比較高，不時引發爭議。大陸一名男子近日在拉薩機場點了餛飩，發現份量根本不夠塞牙縫，卻要價58元人民幣（約新台幣252元），為了不虧本，一氣之下竟把桌上的辣油和醋全倒進碗裡。

《極目新聞》報導，該名男子上月29日在拉薩機場點了1碗餛飩，發現居然要58塊錢，份量卻少得可憐，覺得自己虧大了，隨即把桌上的辣油和醋，全倒進碗裡一起吃，同時不忘抱怨「一碗餛飩要58元，你怎麼不要580元嘞？辣椒都給你倒了，辣死我也要吃完，醋也給你倒完」，還說要把隔壁桌的佐料也拿來倒。

機場餛飩1碗252元…餐點上桌變盤子　他倒「整罐辣椒」拚回本：辣死也吃完

▲當事人強調，自己最後有把餐點吃完，沒浪費食物。

影片引發討論，一名自稱是當事人的網友透露，雖然他把辣椒和醋全加進餛飩，但最後都有吃完，並沒有浪費食物，後來自己沒有吃飽，又花了5元（約新台幣22元）買泡麵吃。不過，他也幫店家緩頰，指「一碗餛飩能賣到58元，可能是房租、運輸各方面成本都很高」，沒想到影片會引發廣大回響。

對此，不少網友笑說，「這是傷敵一千自損八百，這東西既不值錢又傷胃，何必來這一手呢」、「大哥還是不夠精明，應該吃到最後再把這些調料放進去」。事實上，大陸機場的餐點售價並非第一次引起爭議，女星劉曉慶就曾在機場吃到一碗78元（約新台幣339元）的麵條，換算下來1根麵要3元（約新台幣13元），讓她超傻眼。


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