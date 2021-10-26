真子公主告別父母影片曝！　姊妹情深「1舉動」逼哭網友

實習記者黃靜芸／綜合報導

日本真子公主今（26）日與大學同學小室圭登記結婚，成為平民「小室真子」。上午真子離開住所時，秋筱宮夫婦與妹妹佳子公主親自送別，真子不斷向家人鞠躬致謝道別，佳子則不捨伸手與姊姊擁抱，讓網友看了感動鼻酸。

據日本放送協會（NHK）報導，真子公主今日上午正式和小室圭完成結婚登記，上午10時左右，真子步出赤坂御用地住所，父母親秋篠宮夫婦及妹妹佳子公主親自出來送別。影片中可看到，身穿一襲淺色套裝、手拿著一束粉色花束的真子走出住所後，先向在場媒體2度鞠躬，接著秋篠宮夫婦及佳子公主也步出住所。真子先向父親文仁親王鞠躬，當父親文仁親王對她說話的同時，真子也不斷鞠躬，接著向母親鞠躬，當母親向她做最後交代與祝福時，也同樣多次鞠躬致意。

而當真子在面對妹妹佳子時，可以感受到氣氛較為輕鬆，畫面中可以看到佳子臉上堆滿笑容，還主動伸出手擁抱真子，2人還互相拍背鼓勵，分開時姊妹倆相視而笑。

在她向家人鞠躬完畢後，也走向前向媒體行禮，坐上轎車前再對家人連行5次鞠躬，坐上轎車後也搖下車窗向媒體點頭，還不停的向父母及妹妹揮手告別。

▲妹妹佳子臉上堆滿笑容，主動伸出手擁抱真子。（圖／路透）

真子告別家人的畫面惹哭許多日本網友，不少人留言表示看到倆姊妹相擁時忍不住感動落淚，讚賞佳子主動伸手擁抱的舉動，「很遺憾以後看不到真子公主出現在皇室，但以後你要為自己而活」、「做為同輩的女人，我看真子公主是真的嫁給她心愛的人，她看起來很開心，我也很替她開心，希望她能繼續努力的生活。」