該收心了！史上最長暑假結束　柯文哲：各位同學認命吧！

▲史上最長暑假即將結束。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

明天就要開學，號稱「史上最長的暑假」即將結束，對此，台北市長柯文哲31日在臉書發文表示，未來不管疫情如何翻轉、再也沒有理由不上課，「各位同學請認命，趕快收心吧！不要等我morning call！」

5月爆發本土疫情，同月19日起各級學校停課不停學，改採線上授課至暑假，因此學生長達3個多月時間待在家中，被稱為是「史上最長的暑假」，對此，柯文哲表示，三個月宅在家，相信學生已經渴望回到學校。為了讓大家可以安心回到校園，北市教育局一再確認學校的防疫物資。平常上課戴口罩不用隔板；吃完飯後，使用過的隔板一定要用酒精消毒好，晾乾收起來。

柯文哲指出，自己上週五特別到辛亥國小體驗線上、線下課程，發現經過疫情的淬鍊後，老師已經習慣線上教學；拜科技之賜，上課、交作業都非常便利，所以開學後因為疫情影響無法到校的學生，也不會影響受教權。

對於開學，北市府昨也推出校園防疫指引，柯文哲表示，在疫苗與分流部分，北市幼兒園、小學、國高中，有9成以上老師都打過疫苗了，只要想打、有造冊的，都會盡快幫老師接種。

開學後，課後學習輔導、社團、技能訓練照常，但校外教學暫緩、大型集會依然維持線上活動。防疫假部分，則以2週為週期，且不會列入出勤紀錄。

柯文哲表示，除了實體課程外，也鼓勵學校進行線上教學，教育局會在公用頻道(第3台)、公視、酷課雲、與網路社群上，備有900部以上的教學影片，內容從小1到國3都有。

對於用餐隔板，柯文哲表示，根據國外研究，不正確的隔板使用反而會增加染疫風險，因此在學校，吃飯再拿出隔板就好，且用完要清潔、消毒並收好，一般上課，只要維持戴口罩、並且保持教室通風良好，不需要使用隔板。

▼北市校園防疫措施。（圖／翻攝柯文哲臉書）

