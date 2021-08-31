　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

該收心了！史上最長暑假結束　柯文哲：各位同學認命吧！

▲▼史上最長暑假即將結束。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲史上最長暑假即將結束。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

明天就要開學，號稱「史上最長的暑假」即將結束，對此，台北市長柯文哲31日在臉書發文表示，未來不管疫情如何翻轉、再也沒有理由不上課，「各位同學請認命，趕快收心吧！不要等我morning call！」

5月爆發本土疫情，同月19日起各級學校停課不停學，改採線上授課至暑假，因此學生長達3個多月時間待在家中，被稱為是「史上最長的暑假」，對此，柯文哲表示，三個月宅在家，相信學生已經渴望回到學校。為了讓大家可以安心回到校園，北市教育局一再確認學校的防疫物資。平常上課戴口罩不用隔板；吃完飯後，使用過的隔板一定要用酒精消毒好，晾乾收起來。

柯文哲指出，自己上週五特別到辛亥國小體驗線上、線下課程，發現經過疫情的淬鍊後，老師已經習慣線上教學；拜科技之賜，上課、交作業都非常便利，所以開學後因為疫情影響無法到校的學生，也不會影響受教權。

對於開學，北市府昨也推出校園防疫指引，柯文哲表示，在疫苗與分流部分，北市幼兒園、小學、國高中，有9成以上老師都打過疫苗了，只要想打、有造冊的，都會盡快幫老師接種。

開學後，課後學習輔導、社團、技能訓練照常，但校外教學暫緩、大型集會依然維持線上活動。防疫假部分，則以2週為週期，且不會列入出勤紀錄。

柯文哲表示，除了實體課程外，也鼓勵學校進行線上教學，教育局會在公用頻道(第3台)、公視、酷課雲、與網路社群上，備有900部以上的教學影片，內容從小1到國3都有。

對於用餐隔板，柯文哲表示，根據國外研究，不正確的隔板使用反而會增加染疫風險，因此在學校，吃飯再拿出隔板就好，且用完要清潔、消毒並收好，一般上課，只要維持戴口罩、並且保持教室通風良好，不需要使用隔板。

▼北市校園防疫措施。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼北市校園防疫措施。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼北市防疫0830。（圖／北市府提供）

▲▼北市校園防疫措施。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼北市防疫0830。（圖／北市府提供）

▲▼北市校園防疫措施。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼北市防疫0830。（圖／北市府提供）

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
直播受訪「巨根」亂入　她嚇壞出手狂擋
「更強大雷雨」來襲！　歐美預報：下周有準颱風恐逼台
4男輪流性侵9歲女童　還逼家屬立刻焚屍
一學期26支警告！學霸媽收成績單崩潰　理由曝光被罵爆
兇殺現場「沒接線的電話響了」　女星秒請辭
他狂嗑柿子胃長5公分「大黑石」　醫給神奇秘招：喝2個禮拜可樂
網紅作家「抄女星8首歌」奪大獎！終認錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「要人給人、要錢給錢」　蘇貞昌：海關一定要堵住非洲豬瘟破口

9／1日起禁廚餘養豬　蔡壁如：廚餘能禁止，萊豬卻用一堆特例開放？

《彭博》台灣防疫跌到41名「輸非洲」　資深媒體人爆粗口

該收心了！史上最長暑假結束　柯文哲：各位同學認命吧！

新會期明登場　柯建銘籲國民黨理性問政「立院不該只有惡鬥」

藍營批二類打特權疫苗　他酸：其實是在報AZ特戰隊不糾的老鼠冤

謝志偉稱BNT接力賽「蔡政府是前三棒」！羅智強：要這麼無恥？

江啟臣稱「蔡英文用人命換滿意度」　民進黨：消費亡者泯滅人性

抓包「第二類增胖6.3萬人」　侯漢廷怒轟無恥：施打高端僅占0.001

法國、澳洲2＋2會談首提台灣　表態挺台有意義參與國際組織

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

「要人給人、要錢給錢」　蘇貞昌：海關一定要堵住非洲豬瘟破口

9／1日起禁廚餘養豬　蔡壁如：廚餘能禁止，萊豬卻用一堆特例開放？

《彭博》台灣防疫跌到41名「輸非洲」　資深媒體人爆粗口

該收心了！史上最長暑假結束　柯文哲：各位同學認命吧！

新會期明登場　柯建銘籲國民黨理性問政「立院不該只有惡鬥」

藍營批二類打特權疫苗　他酸：其實是在報AZ特戰隊不糾的老鼠冤

謝志偉稱BNT接力賽「蔡政府是前三棒」！羅智強：要這麼無恥？

江啟臣稱「蔡英文用人命換滿意度」　民進黨：消費亡者泯滅人性

抓包「第二類增胖6.3萬人」　侯漢廷怒轟無恥：施打高端僅占0.001

法國、澳洲2＋2會談首提台灣　表態挺台有意義參與國際組織

江辰晏好投MVP！陳傑憲開轟　獅9比4斷猿3連勝登第一

預約天秤寶寶！陽光少女陳天仁「靠寫日記」維持正能量

中國軍艦部署「台灣、與那國島」之間　去年底至今24小時連續巡航

「要人給人、要錢給錢」　蘇貞昌：海關一定要堵住非洲豬瘟破口

她第一次PCR太緊張！用力一捏「健保卡爆了」　網笑翻：夠凶狠

Buffet控再等等！栢麗廳、十二廚規劃9月中重新開放　凱菲屋回歸

36度熱2天「更強大雷雨」來襲！最新歐美預報：下周有準颱風恐逼台

李佳穎「穿12歲童裝」價格差一半　小學全班最高...長腿萌照曝光！

金球影后告白梁朝偉！2度合作楊紫瓊「她很喜歡開玩笑」

周天成「韓系造型」等剪髮　9月底出征蘇迪曼盃打滿到年底

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

政治熱門新聞

館長：當初把郭董罵得像狗兒子　現在全來蹭

新北三峽家庭群聚「長女在北市足跡曝光」

張亞中捐BNT遭拒　李明璇爆：陳時中說不需要了

快訊／新北+2足跡曝　全聯、千葉火鍋、原住民料理店

F16降落衝出跑道「插進土」！拋傘煞不住

第二類27萬人「僅330人打高端」　她酸：台灣價值好低

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

他抓包第二類增胖萬人　施打高端僅占0.001

國防部揭共軍犯台時機：獲得核子武器、外國兵力進駐

快訊／新北＋2！五股男兩度就醫才驗出確診

快訊／新北+3「永和、板橋、土城」　侯友宜：CT值都超過30

快訊／美返台年輕人「北市足跡曝光」　曾搭公車、捷運、普悠瑪遊6縣市

快訊／三峽群聚10例血清抗體曝光　侯友宜：感染超過1、2個月

蘇貞昌親曝AZ數量　59.55萬劑下午15 : 40抵台

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

27歲正妹甜嫁醫生！7年後遭公公虐殺肢解

林志玲久違露面網驚：長不一樣　曝46歲消瘦近況

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面