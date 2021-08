奧恰洛夫貼文「戰勝台灣」遭陸網友出征！　緊急刪除Taiwan

記者柯振中/綜合報導

台灣桌球男子團體3日面對德國隊,以2比3落敗,無緣晉級四強。事後,德國選手奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)發文致敬這場戰役,卻意外引起戰爭,只好緊急編輯貼文,避免引起爭議。

▲奧恰洛夫貼文遭出征。(圖/路透)



依據編輯紀錄,奧恰洛夫3日在臉書上發文,「Through to the semifinal after a very tough win against Taiwan…tomorrow…we will face Japan Let’s go Team D」, 下方充滿祝福的留言,卻意外遭到小粉紅出征,只好緊急將貼文中的「Taiwan」拿掉。

▼奧恰洛夫的IG、FB等社群媒體遭出征。(圖/翻攝奧恰洛夫IG)



除此之外,奧恰洛夫的IG貼文中,也有網友因為「Taiwan」引起爭議,遭到小粉紅出征,在下方罵成一團,讓人看傻眼。至於Twitter上面的貼文,則沒有編輯紀錄、貼文裡沒有「Taiwan」,也沒有人出征,至於是什麼原因還要進一步查證。

德國隊晉級四強,接下來要面對的,是地主隊日本,4日即將出戰。不過這一齣意外的插曲,也讓台灣網友看傻眼。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘