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給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文：還我安逸的生活

▲王齊麟上過黑男頻道。（圖／翻攝自Facebook／黑男）

▲美甲師跟王齊麟在黑男的節目中進行配對。（圖／翻攝自Facebook／黑男） 

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟在東京奧運拿下金牌後爆紅，有網友發現王齊麟過去曾被街頭訪問聯誼，進而引起討論。沒想到，有部分網友跑去女方的IG私訊辱罵，讓她忍不住發出540字的文章感嘆，「希望金牌粉絲們讓我安逸的生活，不要再私訊騷擾、攻擊我，我沒有想要因為這件事情蹭熱度」。

網紅黑男的節目「街頭邱比特」於2020年11月的電音派對中，剛好找到王齊麟與一名美甲師，當時王給女方9.5分，美甲師則給王8分，雙方進行遊戲跟交換聯絡方式後結束。沒想到，竟有網友在王齊麟於東奧獲得金牌後，找到美甲師的IG，並私訊嗆聲。

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事後，該名美甲師2日在個人IG發出540字的文章表示，她工作完打開IG，意外發現許多陌生人來看限時動態，更多的是陌生訊息，如「妳臉臭」、「分數給很低」、「配不上他」、「傲嬌」、「現在妳一定很後悔」等攻擊，讓她非常無奈。

她說，她看到訊息就大概猜得到原因，「去年參加活動遇到黑男剛好幸運的配對到，這支影片在去年時就熱潮過，因為金牌的事情這支影片又被翻出來」，「但不一樣的事，我成了被攻擊的對象。因為我沒有金牌，只是一個很普通的美甲師，影片裡的表現也沒有太符合人的期待」。

談到當初配對的王齊麟成為金牌選手，美甲師坦言，若是王齊麟的粉絲就一定會知道，王齊麟的日常限時動態都有努力訓練，表現出對運動的熱愛，甚至為了出國要忍耐隔離並與家人分離，「每一位選手都很偉大與非常有意志力」；反之，「如果是因為金牌獎項才發覺他很厲害的人，覺得我會後悔」，她認為很可惜，「因為他一直以來都很厲害啦」，光是每天要不斷的做訓練就很不容易」。

▲▼給王齊麟8分被圍攻！正妹美甲師「沉重540字」發文：還我安逸的生活。（圖／翻攝當事人IG）

▲美甲師全文如上。（圖／翻攝當事人IG）

此外，當初她會給王齊麟8分，是因為緊張沒多想的第一印象分數，「其實8分對一個大家都嫌龜毛的處女座（美甲師的星座）來說是很高的分數，我不知道大家心中的一把尺、門檻怎麼樣算高，但這個數字是我的真誠，沒有做效果說謊」。

最後，美甲師向攻擊她的網友喊話，「希望金牌粉絲們讓我安逸的生活，不要再私訊騷擾、攻擊我（拜託拜託）我沒有想要因為這件事情蹭熱度」，並開玩笑說「如果有天有洗毛孩大賽，我會努力成為金牌的」。

美甲師的粉絲看到後也紛紛留言，「酸民真多，連這個都要管，還私訊騷擾」、「妳的回覆超棒，加油」、「我也覺得妳很棒，不要理會那些鍵盤手」、「你很棒，EQ很高，委屈妳了」、「有些人就是只會看表面，沒事，我們愛妳」。

▼美甲師的粉絲也給她鼓勵。（圖／翻攝當事人IG）

▲▼給王齊麟8分被圍攻！正妹美甲師「沉重540字」發文：還我安逸的生活。（圖／翻攝當事人IG）

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