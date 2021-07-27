陳玟卉奪銅牌！台灣總獎牌達6面　蘇貞昌：繼續為選手加油





▲陳玟卉。（圖／路透）



記者黃巈禾／台北報導

繼郭婞淳拿下本屆東奧舉重項目女子59公斤量級金牌後，中華隊另一位舉重女將陳玟卉27日晚間在女子64公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉127公斤，總和230公斤奪下銅牌。對此，行政院長蘇貞昌表示，「今天第二面獎牌！恭喜陳玟卉！」

蘇貞昌透過臉書表示，陳玟卉在女子64公斤量級以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤的好成績，為台灣再下一城，又奪下一面銅牌，本屆的舉重代表隊順利奪下一金一銅，也讓我國總獎牌數達到六面，已是史上最高，感謝所有選手、教練、隊職員的努力，「相信我們的代表隊可以再創佳績，繼續衝！繼續拚！讓我們繼續為台灣選手加油！」

陳玟卉在前進奧運的路上，碰上許多挑戰。她表示，2019年初參賽成績都不錯，後半年成績停滯，但也因為疫情關係，多了一年的時間準備，幸好教練和家人給予支持與鼓勵。

為了登上奧運舞台，原本陳玟卉主攻71公斤級，但東奧沒71公斤量級，因此降體重改比64公斤，並在今年亞錦賽橫掃3金一舉成名，靠著洲際排名前進奧運，而賽前外媒都看好世界紀錄保持人郭婞淳，不過她用雙手證明自己的實力，最終以總和230公斤奪下生涯首面銅牌。

截至7月27日晚間，目前中華隊在東奧累計6面獎牌（1金2銀3銅），包括：郭婞淳在舉重項目女子59公斤級勇奪金牌，陳玟卉在舉重項目女子64公斤級奪得銅牌，由湯智鈞、鄧宇成、魏均珩組成的男子團體在射箭奪下銀牌，楊勇緯勇奪柔道項目男子60公斤級銀牌，林昀儒、鄭怡靜在桌球項目奪得銅牌，羅嘉翎在桌球項目57公斤級奪得銅牌。