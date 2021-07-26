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雲林運動公園上吊！21：00「紅布包樹枝」送肉粽　詳細路線曝光

▲大村福興接續舉行送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

▲送肉粽示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

提醒雲林縣麥寮鄉的民眾注意，26日晚間會有「送肉粽」儀式舉行，為了避免被衝煞，最好避開該路段。據悉，送肉粽儀式會從晚間9時開始，從麥寮運動公園一路前往台61線新虎尾溪。

有網友雲林當地臉書社團《雲林縣親子成長教育協會》等貼文提醒，麥寮運動公園26日從早上開始舉辦法會，直到晚間9時才正式開始送肉粽，法師會將上吊的樹枝鋸掉，用紅布包起來，一路舉行儀式送到溪邊。

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路線如下，運動公園出大門後左轉泰順路，再右轉台17線，左轉到東信駕訓班後，接到台61線新虎尾溪。

▼當地人貼出公告警示鄉親。（圖／翻攝雲林縣親子成長教育協會）

▲▼雲林運動公園上吊！21：00「紅布包樹枝」送肉粽　詳細路線曝光。（圖／翻攝雲林縣親子成長教育協會）

「送肉粽」民俗禁忌如下：

1.沿途不能叫姓名：以免被鬼魂跟隨。
2.不能脫隊，以免落單遭煞氣纒住。
3.參加者不能戴項鍊，以免讓亡者觸景傷情，回想上吊情境，影響法事進行或傷害生人。
4.回程不說話，回程不說話聊天，以免講錯話，讓鬼魂挾怨回岸報復。
5.不能開門窗，「送肉粽」隊伍經過時周圍住家不能開啟門窗，以免煞氣趁虛而入。

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