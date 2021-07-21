新光三越2萬名員工保疫苗險　微風、華泰名品城可放防疫假

▲新光三越宣布幫員工保疫苗險。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在台有15間分店的連鎖百貨新光三越，今（7／21）宣布幫旗下包括子公司、專櫃員工等投保「疫苗險」，包括在施打疫苗後出現需住院或其他醫療需求，都會提供相關保障，藉此希望鼓勵員工踴躍施打疫苗，業者指出約莫有超過22000名員工受惠。

台灣疫情自5月中以來升級三級防疫，目前民眾心態仍草木皆兵，外出消費意願大減，百貨林立的信義區人潮驟減9成，新光三越也坦言，5月中疫情爆發以來，新光三越業績僅剩3至4成，各個品牌夥伴、專櫃同仁都承受著前所未有的業績壓力。

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新光三越表示，而每位員工的背後，也代表著兩萬多個家庭的生計重擔，故新光三越集團將於百貨業界率先位員工投保疫苗險，藉此鼓勵大家踴躍施打疫苗，守護自己的健康，也保護他人的安全。投保員工範圍包括全台15家分店、以及子公司（新光三越文教基金會、新光影城、法雅客、iStore、草衙道），在新光三越百貨場域內工作的所有員工、專櫃同仁、警衛、清潔人員等，共超過22,000名。

微風則在5月時便宣布，正職同仁施打AZ新冠疫苗，同時從接種疫苗當天起再提供兩天公假；華泰集團包括華泰名品城，也為鼓勵員工施打疫苗，包含飯店、零售共500名員工，施打疫苗會給一天有薪假。