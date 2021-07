活了112年又328天　波多黎各最長壽男人破金氏紀錄

▲馬爾克斯與兩個孩子在家中得到金氏世界紀錄證書。(圖/翻攝自Guinness World Records官網)

波多黎各一位百歲人瑞,靠著高齡112歲的超長壽紀錄,打破金氏世界紀錄,比上一位「最長壽男人」的紀錄保持者多了1歲多。

據Guinness World Records官方網站報導,來自波多黎各卡羅來納鎮(Carolina)的馬爾克斯(Emilio Flores Marquez),出生於1908年8月8日,在家中11個孩子當中排行老二,小時候僅受了3年的正規教育後便回到家中的甘蔗田工作、幫助父親,而作為家中的長子,他也需要負責做家務,並幫忙照顧其他九個有順利活下來的兄弟姐妹。

馬爾克斯與摯愛的妻子佩雷斯(Andrea Perez)結婚75年,育有4名子女,但佩雷斯在2010年早他一步離世,目前有2名子女仍健在,加上5個孫子和5個曾孫,馬爾克斯有個幸福的大家庭,現在由他的兩個孩子蒂爾薩(Tirsa)和米利托(Millito)負責照顧他。

▲馬爾克斯與他的摯愛佩雷斯。(圖/翻攝自Guinness World Records官網)

馬爾克斯在101歲時接受了植入心臟起搏器的手術,11年後的現在,雖然他已幾乎失去所有聽力,但他仍然健康的活著。

馬爾克斯相信,想要過地幸福快樂,就需要擁有豐富的愛和沒有憤怒的生活。當被媒體問及長壽的秘訣時,他表示,「秘訣在於同情心。我父親用愛撫養我,愛每一個人,他總是告訴我和我的兄弟姐妹要做好事、與他人分享一切」。馬爾克斯也深信有基督(信仰)在心裡,就是長壽的關鍵。

截至今年6月30日止,馬爾克斯以高齡112歲又326天打破金氏世界紀錄,成為全球現存最長壽的男人,上一位此項紀錄保止足,馬爾克斯又多活了兩天。

另外現存最長壽的女人是住在日本福岡的凱恩田中(Kane Tanaka),截至6月30日,她高齡118歲又179天。

