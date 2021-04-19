　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

6歲留髮留到18歲　印度少女剪200公分長髮捐博物館

▲▼巴特爾將留了16年，長達200公分的頭髮剪掉。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

▲巴特爾的頭髮長達200公分，近日終於下定決心剪掉。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

印度少女巴特爾（Nilanshi Patel），擁有一頭長200公分、創下金氏世界紀錄（Guinness World Records）的秀髮，近日她決定剪掉頭髮，並聽從媽媽的建議將頭髮捐給金氏世界紀錄博物館收藏，以達到激勵他人的目的。

巴特爾來自印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫達薩（Modasa）小鎮，是「世界頭髮最長青少年」的紀錄保持者，她因為在6歲時曾遭遇不愉快的剪髮經歷，從那時開始就再也沒有剪過頭髮。16歲時，她的頭髮就已長達170.5公分，打破世界紀錄，到去年7月，頭髮更達到200公分長，打破自己的紀錄，再次成為紀錄保持人。

據《金氏世界紀錄》官方報導，巴特爾留長髮的12年期間，一直視長髮為好運的象徵，在得到三面金氏世界紀錄獎牌後，她決定剪掉一頭長髮，「我的頭髮給了我很多，因為我的頭髮我被稱為『真人版長髮公主』，現在是時候給出一點回饋了」。而要如何處理剪掉的頭髮困擾了巴特爾一陣子，她猶豫該如何在拍賣頭髮、捐給慈善機構、捐給博物館三個選項中選擇。

巴特爾於是決定與媽媽討論，媽媽認為巴特爾留著長髮和破紀錄的故事可以激勵人心，因此鼓勵她將頭髮捐給博物館展出。而媽媽也表示，若巴特爾將頭髮捐給博物館，她也會剪掉自己的頭髮捐給慈善機構。

剪頭髮當日，巴特爾直言自己很興奮也很緊張，因為不知道新髮型看起來怎麼樣，「就讓我們看看會發生什麼吧，但我希望會是讓人驚豔的。」完成剪髮後，巴特爾矇著眼睛被媽媽帶到鏡子前，當她一睜眼看到自己的新髮型時，她驚呼覺得自己非常漂亮，「太神奇了！我就像個小公主。」

剪髮後的巴特爾表示，「我非常非常開心，今天（14日）是個新的開始，我希望我未來可以破更多世界紀錄」。而媽媽作為巴特爾的長髮一直以來的照顧者，雖然感到惋惜，但也認為女兒的新髮型很漂亮。

▲▼巴特爾將留了16年，長達200公分的頭髮剪掉。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

▲巴特爾的媽媽雖對女兒剪去的長髮感到不捨，但也認為女兒的新髮型很美。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

巴特爾兩公尺的長髮經秤重後達266公克，她的頭髮會送到美國加州荷里活的Ripley’s Believe it or Not! 博物館展出，之後再送到金氏世界紀錄博物館展出。

ET快訊
統一獅下榻君品飯店驚傳火警　領隊回應了
29歲女跟男友愛愛失敗　檢查才知自己「是男的」
快訊／三總爆內鬼！A走免費口罩5萬片　5元轉賣
划算到爆！　曾國城大推的益生菌6600元直殺2980元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

6歲留髮留到18歲　印度少女剪200公分長髮捐博物館

狂戀93歲老吊燈！她上電視甜蜜喊嫁　懶理眾人眼光：沒有傷害到誰

監視器畫面直擊「長尾怪」詭異竄逃　女屋主驚呼：迅猛龍現蹤！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

6歲留髮留到18歲　印度少女剪200公分長髮捐博物館

狂戀93歲老吊燈！她上電視甜蜜喊嫁　懶理眾人眼光：沒有傷害到誰

監視器畫面直擊「長尾怪」詭異竄逃　女屋主驚呼：迅猛龍現蹤！

最低200元爽吃鍋、炸蝦！4間飯店「住宿、餐券激省專案」

讓陌生人上車！好心女遭性侵棄屍　「寄生惡狼」搬進她家爽吃喝

從3個月養到大！「熱天氣」引發凶性　男主人和比特犬同睡被咬死

撕掉大門上紅紙！前屋主「掛一把剪刀」她傻了　風水師曝解答

北韓新冠防疫超自信！傳將重啟「與中國邊境貿易」：拼經濟更重要

英國女王低調過「最孤獨」生日　王室開會討論未來走向

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

跟BALENCIAGA偽出國！冬裝「到此一遊」　鉚釘包藏愛心鏡巨萌

迎富邦60歲生日！　大董、二董合體曝感言「見證台灣經濟的起飛」

國道飛來「三重靠右」標誌牌...正中小黃！運將獲國賠7萬元

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

新奇熱門新聞

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

監視器直擊「長尾怪竄逃」她驚：是迅猛龍！

狂戀93歲老吊燈　她上電視甜蜜喊嫁！

重機過彎衝下崖　網曝魔神仔傳說

超市脫裙露出！遭肉搜竟大方認「我很敢脫」

網紅辣媽餵母乳被罵　大馬空姐PO照獲萬人激讚

留髮至今12年　印度少女剪去2米長髮

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

台師大宿舍申請成功！秒地震崩塌超衰

美軍證實拍到UFO！高空亂飛射紅光

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

更多熱門

相關新聞

短髮也能美！3步綁出花式公主頭

短髮也能美！3步綁出花式公主頭

短髮的造型除了放下來以外，其實搭配上編髮也可以非常好看，《ET FASHION》整理兩款短髮的編髮教學，只要輕輕鬆鬆幾個步驟就可以擁有好看的髮型，絕對要學起來。

4種壞習慣讓「頭髮掉不停」

4種壞習慣讓「頭髮掉不停」

頭髮專家教減緩掉髮應先護髮再清潔

頭髮專家教減緩掉髮應先護髮再清潔

韓系慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

韓系慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

金氏巨兔遭竊　飼主懸賞4萬盼尋回

金氏巨兔遭竊　飼主懸賞4萬盼尋回

關鍵字：

巴特爾Nilanshi Patel頭髮200公分金氏世界紀錄

讀者迴響

熱門新聞

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

快訊／交往采子1年半慘遭劈腿　邱鋒澤親自發聲了！

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

台「菜市場鳥」坐船到澳洲爆紅！

邱鋒澤深夜買醉　采子錄影痛哭

何孟遠深夜直播再道歉！請求「不要罵元元和敬宣」

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面