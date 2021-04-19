6歲留髮留到18歲　印度少女剪200公分長髮捐博物館

▲巴特爾的頭髮長達200公分，近日終於下定決心剪掉。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

印度少女巴特爾（Nilanshi Patel），擁有一頭長200公分、創下金氏世界紀錄（Guinness World Records）的秀髮，近日她決定剪掉頭髮，並聽從媽媽的建議將頭髮捐給金氏世界紀錄博物館收藏，以達到激勵他人的目的。

巴特爾來自印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫達薩（Modasa）小鎮，是「世界頭髮最長青少年」的紀錄保持者，她因為在6歲時曾遭遇不愉快的剪髮經歷，從那時開始就再也沒有剪過頭髮。16歲時，她的頭髮就已長達170.5公分，打破世界紀錄，到去年7月，頭髮更達到200公分長，打破自己的紀錄，再次成為紀錄保持人。

據《金氏世界紀錄》官方報導，巴特爾留長髮的12年期間，一直視長髮為好運的象徵，在得到三面金氏世界紀錄獎牌後，她決定剪掉一頭長髮，「我的頭髮給了我很多，因為我的頭髮我被稱為『真人版長髮公主』，現在是時候給出一點回饋了」。而要如何處理剪掉的頭髮困擾了巴特爾一陣子，她猶豫該如何在拍賣頭髮、捐給慈善機構、捐給博物館三個選項中選擇。

巴特爾於是決定與媽媽討論，媽媽認為巴特爾留著長髮和破紀錄的故事可以激勵人心，因此鼓勵她將頭髮捐給博物館展出。而媽媽也表示，若巴特爾將頭髮捐給博物館，她也會剪掉自己的頭髮捐給慈善機構。

剪頭髮當日，巴特爾直言自己很興奮也很緊張，因為不知道新髮型看起來怎麼樣，「就讓我們看看會發生什麼吧，但我希望會是讓人驚豔的。」完成剪髮後，巴特爾矇著眼睛被媽媽帶到鏡子前，當她一睜眼看到自己的新髮型時，她驚呼覺得自己非常漂亮，「太神奇了！我就像個小公主。」

剪髮後的巴特爾表示，「我非常非常開心，今天（14日）是個新的開始，我希望我未來可以破更多世界紀錄」。而媽媽作為巴特爾的長髮一直以來的照顧者，雖然感到惋惜，但也認為女兒的新髮型很漂亮。

▲巴特爾的媽媽雖對女兒剪去的長髮感到不捨，但也認為女兒的新髮型很美。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

巴特爾兩公尺的長髮經秤重後達266公克，她的頭髮會送到美國加州荷里活的Ripley’s Believe it or Not! 博物館展出，之後再送到金氏世界紀錄博物館展出。