6歲留髮留到18歲　印度少女剪200公分長髮捐博物館

▲巴特爾的頭髮長達200公分,近日終於下定決心剪掉。(圖/翻攝自Guinness World Records官網)

實習記者黃品臻/綜合報導

印度少女巴特爾(Nilanshi Patel),擁有一頭長200公分、創下金氏世界紀錄(Guinness World Records)的秀髮,近日她決定剪掉頭髮,並聽從媽媽的建議將頭髮捐給金氏世界紀錄博物館收藏,以達到激勵他人的目的。

巴特爾來自印度西部古茶拉底省(Gujarat)莫達薩(Modasa)小鎮,是「世界頭髮最長青少年」的紀錄保持者,她因為在6歲時曾遭遇不愉快的剪髮經歷,從那時開始就再也沒有剪過頭髮。16歲時,她的頭髮就已長達170.5公分,打破世界紀錄,到去年7月,頭髮更達到200公分長,打破自己的紀錄,再次成為紀錄保持人。

據《金氏世界紀錄》官方報導,巴特爾留長髮的12年期間,一直視長髮為好運的象徵,在得到三面金氏世界紀錄獎牌後,她決定剪掉一頭長髮,「我的頭髮給了我很多,因為我的頭髮我被稱為『真人版長髮公主』,現在是時候給出一點回饋了」。而要如何處理剪掉的頭髮困擾了巴特爾一陣子,她猶豫該如何在拍賣頭髮、捐給慈善機構、捐給博物館三個選項中選擇。

巴特爾於是決定與媽媽討論,媽媽認為巴特爾留著長髮和破紀錄的故事可以激勵人心,因此鼓勵她將頭髮捐給博物館展出。而媽媽也表示,若巴特爾將頭髮捐給博物館,她也會剪掉自己的頭髮捐給慈善機構。

剪頭髮當日,巴特爾直言自己很興奮也很緊張,因為不知道新髮型看起來怎麼樣,「就讓我們看看會發生什麼吧,但我希望會是讓人驚豔的。」完成剪髮後,巴特爾矇著眼睛被媽媽帶到鏡子前,當她一睜眼看到自己的新髮型時,她驚呼覺得自己非常漂亮,「太神奇了!我就像個小公主。」

剪髮後的巴特爾表示,「我非常非常開心,今天(14日)是個新的開始,我希望我未來可以破更多世界紀錄」。而媽媽作為巴特爾的長髮一直以來的照顧者,雖然感到惋惜,但也認為女兒的新髮型很漂亮。

▲巴特爾的媽媽雖對女兒剪去的長髮感到不捨,但也認為女兒的新髮型很美。(圖/翻攝自Guinness World Records官網)

巴特爾兩公尺的長髮經秤重後達266公克,她的頭髮會送到美國加州荷里活的Ripley’s Believe it or Not! 博物館展出,之後再送到金氏世界紀錄博物館展出。