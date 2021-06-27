無懼Delta病毒！台大醫院要求6／29全員回院上班　院方回應了

▲台大醫院快篩站，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

Delta病毒入侵國境之南，截至26日止已造成6人中鏢，各單位無不提高警覺，持續落實居家辦公、分流上班，但國內醫院龍頭台大醫院，卻在日前發出公文，要求所有同仁於6月29日回院上班，讓部分員工大感不解。對此，院方回應，這是在維持醫療量能前提下，院內同仁已超過96%打完第一劑疫苗，會持續落實監康監測。

台大醫院公文指出，「惟衡酌本院目前就醫民眾逐漸回流、院方配合政府政策擴大協助COVID-19檢測作業，亦為新冠肺炎COVID-19疫苗接種指定醫院，刻正積極協助市民接種疫苗，且院內同仁第一劑疫苗接種率已達96%以上，爰為確保臨床醫療及行政人力充足，以提升醫療及行政服務量能，自110年6月29日(二)起停止實施居家辦公，全員到院上班。」

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台大醫院發言人王亭貴受訪時回應，在疫情爆發前，單日門診量約1萬人，後來降至2000人左右，但上週全國確診數、死亡人數都有下降，病患也開始回流，提升到單日2500人左右，開刀房雖然只剩下平時1/10的急刀，但有些刀不急卻重要，還是要慢慢開，因應門診量與手術量增加，才會在上週醫務會議決議，請同仁回院上班。

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

針對部分同仁反彈，王亭貴強調，在醫院工作都有風險，醫院不是電影院也不是餐廳，病人也不會因為病毒來襲就不會生病。上週因為住院病患增加，PCR篩檢量大增，有不少同仁主動請纓回院工作。

「在醫院上班就要有使命感。」王亭貴表示，過去居家辦公室2週輪一次，現在只是把大家找回來，但院方也會思考是否只發公文太冰冷了，會再協調各單位、科室主任向同仁解醫院考量。如果Delta病毒傳播擴大，會再做滾動式調整。

台大醫院發佈的院內信全文如下：

「一、嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，雖於110年6月23日公布全國3級警戒延至7月12日，惟衡酌本院目前就醫民眾逐漸回流、院方配合政府政策擴大協助COVID-19檢測作業，亦為新冠肺炎COVID-19疫苗接種指定醫院，刻正積極協助市民接種疫苗，且院內同仁第一劑疫苗接種率已達96%以上，爰為確保臨床醫療及行政人力充足，以提升醫療及行政服務量能，自110年6月29日(二)起停止實施居家辦公，全員到院上班。

二、另請各單位提醒同仁到院上班後，務必確實執行下列事項：

(一)落實每日健康監測通報。

(二)如有疫病相關旅遊史、接觸史、群聚現象時，應主動通報主管及轉知感管中心，以協助評估提供介入措施，保護院區安全。

(三)院區內維持戴口罩，如需脫下口罩(如用餐)，請保持適當距離。

人事室敬啟」