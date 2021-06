牙齒大且沒下巴！　以色列發現全球前所未知「新種早期人類」

▲以色列發現前所未知的「新一種早期人類」。(圖/翻攝自Hebrew University@HebrewU推特)

以色列研究人員25日表示,在國內發現科學界前所未知的「新一種早期人類」,這項發現為了解人類演化帶來新的認識。

法新社報導,根據特拉維夫大學(Tel Aviv University)和耶路撒冷希伯來大學(Hebrew University of Jerusalem)研究人員說法,在以色列中部城市拉姆拉(Ramla)附近一座水泥廠採石場出土的史前遺骸,和目前所有已知人種都不相符。

研究人員將這個「非凡發現」的新人類以出土地點命名,稱為「內謝爾拉姆拉人」(Nesher Ramla Homo),並將研究成果發表於「科學雜誌」(Science)。

這批化石回溯至距今12萬至14萬年前。研究團隊相信,內謝爾拉姆拉人存在時期,可能與現代人類同系的智人重疊。

帶領研究的考古學家柴德納(Yossi Zaidner)表示:「我們從沒想像過,在人類歷史如此晚期,還有早期智人(archaic Homo)和智人一同在區域漫步。」

研究人員在聲明中表示:「內謝爾拉姆拉人和尼安德塔人(Neanderthal)及早期智人擁有相同的形態學特徵。但另一方面,這種人類和現代人類很不相像,頭骨結構完全不同,既沒有下巴,牙齒也非常大。」出土文物除了人類遺骸,還有大量動物骨頭和石器。

柴德納指出:「與人類化石有關聯的考古發現顯示,內謝爾拉姆拉人擁有進步的石器生產技術,且相當可能和當地智人有互動。」

研究人員並暗示,先前在以色列出土的一些遠溯至40萬年前的化石,可能屬於同一種史前人類。

具牙醫身分的特拉維夫大學人類學者薩里格(Rachel Sarig)指出,先前研究人員曾嘗試將這批年代較久遠的人骨歸為已知人種,例如智人或尼安德塔人。「但現在我們說,不,這是獨立的一種人,有明顯不同特徵和特色。」

