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牙齒大且沒下巴！　以色列發現全球前所未知「新種早期人類」

▲▼以色列發現前所未知的「新一種早期人類」。（圖／翻攝自Hebrew University@HebrewU推特）

▲以色列發現前所未知的「新一種早期人類」。（圖／翻攝自Hebrew University@HebrewU推特）

中央社

以色列研究人員25日表示，在國內發現科學界前所未知的「新一種早期人類」，這項發現為了解人類演化帶來新的認識。

法新社報導，根據特拉維夫大學（Tel Aviv University）和耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）研究人員說法，在以色列中部城市拉姆拉（Ramla）附近一座水泥廠採石場出土的史前遺骸，和目前所有已知人種都不相符。

研究人員將這個「非凡發現」的新人類以出土地點命名，稱為「內謝爾拉姆拉人」（Nesher Ramla Homo），並將研究成果發表於「科學雜誌」（Science）。

這批化石回溯至距今12萬至14萬年前。研究團隊相信，內謝爾拉姆拉人存在時期，可能與現代人類同系的智人重疊。

帶領研究的考古學家柴德納（Yossi Zaidner）表示：「我們從沒想像過，在人類歷史如此晚期，還有早期智人（archaic Homo）和智人一同在區域漫步。」

研究人員在聲明中表示：「內謝爾拉姆拉人和尼安德塔人（Neanderthal）及早期智人擁有相同的形態學特徵。但另一方面，這種人類和現代人類很不相像，頭骨結構完全不同，既沒有下巴，牙齒也非常大。」出土文物除了人類遺骸，還有大量動物骨頭和石器。

柴德納指出：「與人類化石有關聯的考古發現顯示，內謝爾拉姆拉人擁有進步的石器生產技術，且相當可能和當地智人有互動。」

研究人員並暗示，先前在以色列出土的一些遠溯至40萬年前的化石，可能屬於同一種史前人類。

具牙醫身分的特拉維夫大學人類學者薩里格（Rachel Sarig）指出，先前研究人員曾嘗試將這批年代較久遠的人骨歸為已知人種，例如智人或尼安德塔人。「但現在我們說，不，這是獨立的一種人，有明顯不同特徵和特色。」

האדם מנשר רמלה

הישג מדעי כביר לפרופ' ישראל הרשקוביץ, ד"ר הילה מאי וד"ר רחל שריג נחשף טיפוס אדם חדש שאינו מוכר למדע! החוקרים גילו עצמות של טיפוס אדם קדום שלא היה מוכר למדע שחי באזורנו עד לפני כ-130 אלף שנה והתגלו בחפירות שנערכו באתר הפרהיסטורי "נשר רמלה". כמקובל, האדם החדש זכה לשם על סמך מקום גילויו – "טיפוס אדם נשר רמלה". על סמך הדמיון למאובנים אנושיים קדומים בני כ-400 אלף שנה שנמצאו בעבר בארץ ובעולם, הגיעו החוקרים למסקנה שאנשי נשר רמלה הם שריד לאוכלוסייה ייחודית מהפלייסטוקן התיכון שלא זוהתה עד כה. התגלית החדשה מציעה פתרון לתעלומה בהיסטוריה של האדם: כיצד הגיעו גנים של הומו ספיינס לתוך האוכלוסייה הניאנדרטלית שחיה באירופה זמן רב לפני שההומו ספיינס הגיע לשם. הממצא החדש מראה שלאורך 100 אלף שנים לפחות (200-100 אלף) חיו בארץ במקביל ובשיתוף שני טיפוסי אדם: אנשי נשר רמלה שחיו באזור כבר לפני כ-400,000 שנים, והומו ספיינס, שהגיע לאזור מאוחר יותר, לפני כ- 200,000 שנים. עוד טוענים החוקרים כי מאובני אדם קודמים שהתגלו בישראל בעבר, במערות סחול וקפזה, חלקם לפחות, אינם הומו ספיינס ארכאי (או קדומים) כפי שסוברים מרבית החוקרים, אלא בני כלאיים (או בני תערובת) בין ההומו ספיינס לטיפוס אדם "נשר רמלה". מאחורי התגלית המסעירה, עומד צוות המחקר בראשות פרופ' ישראל הרשקוביץ, ד"ר הילה מאי וד"ר רחל שריג מהפקולטה לרפואה, מרכז דן דוד לחקר תולדות האדם ומכון שמוניס לאנתרופולוגיה. צפו בסרטון המסביר על המחקר

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