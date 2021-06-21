新冠中淚別摯愛！與死者「超自然接觸」案例頻傳　CNN揭露靈異真相

▲美國有不少在新冠中失去摯愛的人反映，他們與親人經歷了「死後交流」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

新冠大流行已奪走美國逾60萬人的性命，許多人甚至沒機會與親友道別，就在醫院的隔離病房內孤獨死去，讓倖存的至親痛不欲生。然而奇妙的是，不少曾因新冠失去摯愛的人反映，他們都經歷了令人難以言喻的經驗，有些人見到過世的親人，也有人突然聞到熟悉的香水味。

據CNN報導，美國KFDI電台節目主持人海斯（JJ Hayes）在新冠中失去了摯愛的妻子。在妻子去世後不久，他經歷了一次和妻子的「超自然交流」。某個黎明，海斯如往常一般開車上班。突然，他發現高速公路兩旁的24盞路燈，竟突然全都變成了妻子最愛的紫色，讓它們像一串淡紫色的珍珠，在夜空閃閃發光。

海斯認為，這是妻子給他的信號，「她知道那是我每天上班的路線，那也是她去醫院前走的最後一段路，所以我在看到這個信號時，輕輕地笑了一笑，感受到她就在我的身邊，這讓我的心情五味雜陳」。

傑克森（Jamie Jackson）也有類似的經歷，他在新冠中失去了如同母親一般的帕特阿姨（Aunt Pat），卻在阿姨最喜歡的聖誕節見到了一個身材嬌小、和阿姨過去一樣髮型、髮色、穿著阿姨最喜歡的白襯衫和藍褲子的半透明人影。傑克森表示，「這種心情難以形容，我很感動，因為我知道阿姨就在我的附近，她回來看我了。」

▲有人曾在母親逝世當天，在家中見到母親的身影。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

母親因感染新冠病逝的皮娜（Marie Pina）也指出，在母親去世當天，她突然感受到有一隻冰冷的手搭在她的肩膀上，她回頭一看，卻見到母親正坐在她的身邊，面無表情地看著遠方，不過外表卻像是年輕了20歲一樣。不久後，她也在煮母親最愛的菠菜湯時，意外聞到了母親最愛的香水味。

CNN指出，每當歷史發生大流行、戰爭或自然災害時，人們看到死者或與死者有過「超自然接觸」的相關案例就會相應激增，這種在心理學上被稱為「死後交流」（ADC）的現象十分常見，美國至少有6000萬不同文化、宗教、種族和信仰的人，都曾有過類似經驗。

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