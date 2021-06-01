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【廣編】遠百實體速利便 Online「Stay Home」14%回饋輕鬆購

▲▼ 【廣編】遠百實體速利便 Online「Stay Home」14%回饋輕鬆購 。（圖／遠百提供）

▲全台遠百以一樓戶外「速利便」快速取貨站，化解取貨難題。

圖、文／遠百提供

百貨通路以「速利便」化解取貨難題；線上則推出Online「Stay Home」商品專區，14%高回饋讓大家輕鬆購，攜手抗疫、勇敢面對未來。

實體速利便便民
防疫第三級警戒發布，全台遠百在110年5月20日即恢復一樓戶外「速利便」快速取貨站，在餐食需求方面，無論是外帶、外送餐點業績都有顯著成長。特別是買鍋底的特別多，對WFH的使用者來說，即使廚藝不出色，只要加點蔬菜、麵條或是配飯，一個鍋底可以變化很多，在家輕鬆品嘗名家鍋底，是經濟實惠又方便美味的選擇。

線上輕鬆購便利
遠百線上購物推出「Stay Home輕鬆購 宅在家最10在」促銷活動，18個品類、合計超過1萬6千個商品數，搭配直追母親節、週年慶的14%購物優惠，讓消費者在家也能享受百貨購物的樂趣。

即日起至6月30日前，凡於遠百Online化妝品、百貨服飾單筆結帳金額滿5,000元即可現折300元並贈送300元電子抵用券(現折後金額須大於或等於5,000元)，單筆結帳金額滿10,000元再加贈電子抵用券300元(現折後金額須大於或等於10,000元)，以此類推，買越多送越多。遠百Online超市餐飲與線上city’super專區，單筆結帳金額滿2,000元現折100元，加贈電子抵用券100元，以此類推。

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