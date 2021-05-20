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陽明交大生怕染疫籲「停醫院實習」　校方：準醫護不能忘職責

▲▼ 國立陽明交通大學 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國立陽明交通大學。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情嚴重，不少大專院校已改採線上教學，但《ETtoday新聞雲》收到陽明交大學學生表示，台北榮總昨晚有清潔工友確診，但今日仍然讓實習生至醫院實習，學校未處理。對此，校方回應，「同學生都沒有在高風險場所實習，且陽明交大學生都將是未來的醫護人員，不應該在國家重大時刻，放棄照顧病患的職責。」

繼台大醫院10名工務室員工確診，北榮昨日證實，一名手術室負責清潔的工友確診。消息一出引發眾多學生擔憂，陽明交大學生向媒體反映，「台北榮總昨晚有清潔工友確診，但今日仍然讓實習生至醫院實習，在靠北陽明粉專有需多人反應，但學校尚未處理」。

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對此，陽明交大以教育部通報的「大專校院因應疫情停止到校上課 配套措施補充說明」回應，「我們的學生都將是未來的醫護人員，若非有安全顧慮前提，不應該在國家重大時刻，放棄照顧病患的職責。」

陽明交大也強調，目前學校的實習課程，依各醫療院所的風險評估處理，同時所有學生都沒有在高風險場所實習。

根據教育部發文的「大專校院因應疫情停止到校上課 配套措施說明」指出，經徵詢各醫學系表示，實習醫學生即將成為正式醫師，在安全無虞的前提下，仍應到院實習（於照顧病人中學習）。若有院內感染疑慮之實習醫院，應彈性調整實習地點或實習方式，其餘實習醫院如均已進行院區保全之篩檢，仍可正常進行臨床實習。另醫院應給予足 夠的個人防護物資，並給予足夠指導，不得安排到風險單位實習」。
 

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