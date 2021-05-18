90m高空假牙噴飛！玩彈弓椅「白色物」嘴角溜出⋯網見絕望臉笑瘋

▲ 假牙沿著唐漢的嘴角飛走。（圖／翻攝自TikTok／@jeremycooksr）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人喜歡享受刺激的遊樂設施，但若不慎讓身上的「財物」飛走，恐怕樂極生悲。國外一名網友日前到主題樂園體驗人體彈弓設施，興奮地張大嘴巴，未料下秒設施啟動，一顆假牙便從他口中飛出，讓他措手不及，畫面滑稽又狼狽，令眾多網友失笑。

《每日星報》15日報導，30歲啦啦隊教練唐漢（James Dunham）5日和隊員到遊樂園，坐上被稱為高速彈弓椅（Slingshot Ride）的遊樂設施，運作原理與彈弓類似，設施啟動後便會朝高空彈射，未料射出去的瞬間，在300英尺高空（約91公尺）遺失一顆假牙。

影片中可見，唐漢和一名年輕女子一同坐在椅子上，二人都張大嘴巴、頭髮亂飛，享受高空中的刺激感，此時卻有一顆白色物體自滿臉漲紅的唐漢嘴中飛出，雖然他趕緊將嘴巴閉上，但早已來不及，當下表情十分絕望。

唐漢不久後向身邊的隊員說道，「妳想聽一件很瘋狂的事嗎？我戴著假牙，我一叫就飛出來了」，他自己也不知道究竟飛到哪裡去了。當女子問他為何沒有事先將假牙取下，唐漢無奈表示，「因為我之前從沒遇過這種狀況！」

唐漢說明，事發時距離他兄弟的婚禮只剩5天，因此當他意識到假牙飛走時臉色鐵青，趕緊在婚禮3天前裝上新的假牙。

這段逗趣的影片短短幾天累計890萬次觀看，網友紛紛留言表示，「這位女孩看起來不介意你有假牙」、「想像一下他到處問人有沒有看到他的牙齒」、「假牙飛走那瞬間的表情太經典」。

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