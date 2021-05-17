台灣連續三天確診破百！陳時中：衛福部已實施「分組」辦公

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣連續多日破百例確診，中央流行疫情指揮中心今公布新增333例本土，指揮官陳時中和副指揮官陳宗彥都透露，衛福部和內政部都已經採用分組辦公。面對媒體詢問自己辦公情況，陳時中也笑說「我沒辦法切做一半啊！我怎麼分組，次長有做分組啦！」

由於疫情已經衝擊相關企業，指揮中心也要求落實「疫情持續營運指引」，依計畫成立應變小組，依照中央指揮中心的建議，針對疫情進行滾動式管理。

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陳時中建議，企業盤點核心任務、衝擊面，並分別建議從人員、業務、生產、營運進行評估，根據評估結果，分別就保護員工降低感染風險、人員辦公、出勤及出差方式改變因應、企業持續營運因應措施，以及其他配合衛生主管機關政策措施，提供因應對策制定建議或規定。

有關落實個人及工作場所衛生管理部分的重要提醒事項如下：

1. 執行員工健康監測計畫及異常追蹤處理機制

2. 落實生病在家休息

3. 彈性調整人力，啟動異地辦公或在家上班機制

4. 進行空間調整，讓人員保持適當間距，將員工間及與客戶或其他合作夥伴間進行空間區隔。若無法維持社交距離，須配戴口罩

5. 員工餐廳須保持桌與桌距離 1.5 公尺以上或設有隔屏，餐桌設有隔板。若無法落實，以外帶為之

6. 取消或延後與工作相關的集會或活動或改其他替代方案（如視訊），請員工勿參加集會活動

7. 部份幼兒托育和學校可能會暫停上課，提供彈性請假照顧兒童