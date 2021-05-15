AZ疫苗單日打3.2萬劑再創新高！陳時中：自費暫停預約「等下一批」

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情拉警報，雙北宣告提升3級警戒，民眾接種新冠疫苗更加踴躍。中央流行疫情指揮中心今（15）日公布最新疫苗接種，14日單日施打3萬2351劑，再創開打新高。陳時中宣布，自費疫苗暫停預約，已經預約到了會繼續施打完畢，沒有預約者則等待下一波疫苗抵達再行開放。

指揮中心發言人莊人祥公布最新統計，14日接種3萬2351劑，當中公費2萬9159劑，自費3192劑，累積接種達到18萬6149人。陳時中說，現在疫苗接種速度來看，考慮到休息時間，一向都是週五打得最踴躍，但這也是3月22日開打以來最高。

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陳時中說，現在基本上就是不會有過期用不完的情況，下一波疫苗也希望能即時銜接，現在公費需求增加，且屬於優先問序，所以在自費部分，目前已經預約的就會繼續施打完畢，沒有預約的我們疫苗等到下一波在近來再行開放。

陳時中指出，若要擔心說下一波來沒有辦法打得到，可以先跟相關院所預約或登記，現在已經有預約都可以打得到量有留下來，但比起當初的量已經多出很多，加上優先人員打的意願高，現在把有預約的都打得到，剩下等下一批疫苗近來再重新開放。

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